الزراعة: افتتاح منفذ لبيع البطاطس بأسعار مخفضة للمواطنين.. صور

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، افتتاح منفذ لبيع البطاطس بمقر مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، بأسعار مخفضة للمواطنين لمكافحة الغلاء.

وقالت الدكتورة نجلاء بلابل مدير المشروع، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالحد من السلاسل الوسيطة، وضخ المزيد من المنتجات والسلع للمواطنين بأسعار مخفضة، لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

واستعرضت مدير المشروع، تقريرا حول ما تم انجازه من خلال مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، خلال ابريل الماضي، مشيرة الى ان الإجمالي العام لمساحات المناطق الخالية من مرض العفن البنى في البطاطس بمختلف محافظات الجمهورية بلغ حتى الآن حوالي 646 ألف فدان، من بينها مساحة، المساحات الواقعة ضمن مشروع مستقبل مصر ومزرعة عين دالة التابعة للشركة الوطنية الزراعات المحمية، لافتة الى انه تم خلال هذا الموسم اجراء صيانة لمساحة اجمالية ٢٣٥٥ فدان، لمناطق خالية من العفن البني، وان إجمالي مساحة زراعات العروة الشتوية 69 ألف فدان، بينما بلغ إجمالي مساحة زراعات العروة الصيفية 35117 فدان حتي نهاية ابريل الماضي، وجاري استكمال التحقيق من باقي المساحة.

وأشارت بلابل إلى أن اجمالي عدد العينات التي تم فحصها داخل معامل المشروع، 6204 عينة من بطاطس المائدة المعدة للتصدير لمختلف دول العالم بكمية بلغت حوالي 166 الف طن، خلال شهر أبريل الماضي، بينما الاجمالى العام لما تم فحصه خلال الموسم حوالي 28 الف عينة من بطاطس المائدة المعدة للتصدير لمختلف دول العالم بكمية قدرها 725 الف طن.

وأوضحت مدير المشروع انه فيما يتعلق بعينات الفحص الظاهرى للبطاطس الحقلية للعروة الشتوية على عمر 75 يوم، وتم فحص عدد (217) عينة ممثلة لمساحة قدرها (2007) فدان، خلال ابريل بينما بلغ الاجمالى العام لما تم فحصه عدد (7501) عينة ممثلة لمساحة قدرها ( 69 الف ) فدان حتى نهاية ابريل الماضي، وبالنسبة لعينات الفحص الظاهرى للبطاطس الحقلية للعروة الصيفية على عمر 75 يوم، تم فحص عدد (2144) عينة ممثلة لمساحة قدرها(19 الف ) فدان، خلال ابريل، بينما بلغ إجمالى ماتم فحصه عدد (2560) عينة ممثلة لمساحة قدرها (23 الف ) فدان حتى نهاية ابريل الماضي.

وفيما يتعلق بأعمال وحدة الرصد والمتابعة، وتحديث خرائط كتاب المناطق الخالية، تم تحديث كتاب المناطق الخالية لموسم 2021-2022 وإرساله الى كلا من مسئول الملف المصري بالمفوضية الأوروبية وكذلك الوزير المفوض التجاري بسفارة جمهورية مصر العربية ببروكسيل، كما يتم متابعة أعمال مهندسي المناطق الخالية يوميا عن طريق Mobile Device Management (MDM).

وأشارت بلابل إلى أنه فيما يتعلق بتحميل الصور من الأقمار الصناعية لمتابعة أعمال الوحدة، فقد تم تحميل عدد (92) صورة من الأقمار الصناعية بمساحة (172) ألف كم مربع، بينما الاجمالى العام للصور المحملة هو (648) صور أقمار صناعية بإجمالى مساحة ( 4 مليون 472 ألف) كم مربع لموسم 2021/2022 حتى 30/4/2022.

وأضافت أنه تم استخدام تقنية الاستشعار عن بعد لعمل بعض التحليلات المطلوبة لمتابعة جميع الاكواد المزروعة، حيث تشمل هذه التحليلات: تحليل ملوحة التربة قبل الزراعة، متابعة مراحل النمو للنباتات المزروعة، تقدير المساحة الفعلية لزراعات العروات المختلفة، المتابعة اليومية للحصاد.

يذكر أن المشروع قد شارك في معرض خير مزارعنا بحديقة الأورمان بالجيزة والذي نظمته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بتاريخ 28/3/2022 تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي استمر طوال شهر رمضان الكريم لرفع العبء عن كاهل المواطن المصرى ومحاربة الغلاء.

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