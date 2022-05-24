سيناتور أمريكي: واشنطن تشن حربًا بالوكالة ضد روسيا في أوكرانيا

قال السيناتور سيث مولتون، عضو الكونجرس الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تشن حربًا بالوكالة ضد روسيا في أوكرانيا.

وحسب وكالة “تاس” الروسية، قال مولتون، في دافوس في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، “بالطبع، نحن نتحدث عن حرب بالوكالة، بمعنى أن أوكرانيا تقاتل ، ونحن نقدم كل الذخيرة والتكنولوجيا والمزيد. ومن نواح كثيرة، هذه معركة بين روسيا والغرب”.

واعترف مولتون بأن البيت الأبيض واجه "بعض المقاومة" في الولايات المتحدة لمثل هذا المسار المعادي لروسيا.

ومع ذلك، لا يوجد خلاف واسع النطاق بين الأمريكيين مع هذه السياسة في هذه المرحلة، كما يعتقد عضو الكونجرس.

وبدورها، شددت وزيرة التجارة الأمريكية، جينا ريموندو، التي شاركت في نفس المناقشة في المنتدى الاقتصادي العالمي، على أهمية العقوبات الاقتصادية المناهضة لروسيا من قبل الغرب وتشديد ضوابط التصدير ضد موسكو.

وقالت: "في الحرب، لا يقتصر الأمر الآن على الدبابات والمعدات العسكرية. نقطة البداية هي التكنولوجيا".