زعيم دونيتسك يعلن محاكمة مقاتلي كتيبة آزوف في ماريوبول الأوكرانية

أعلن زعيم دونيتسك، دينيس بوشيلين، أن جلسات المحكمة الخاصة لمحاكمة النازيين من كتيبة "آزوف" الأوكرانية ستنعقد على عدة مراحل، وأولها ستكون في ماريوبول.

وحسب وكالة “تاس” الروسية، قال بوشيلين: "أعتقد أنه لا يجب أن نتأخر في محاكمة النازيين، ويجب عقد عدد من جلسات المحاكمة الوسيطة قبل المحكمة الرئيسية، كما حصل بعد الحرب الوطنية العظمى، حيث قبل محكمة نورمبرج، عقدت محاكمات في محاكم كييف وخاركيف ومحاكم أخرى".

وتابع: "في بلدنا، على ما يبدو ستكون محكمة ماريوبول من أولى المحاكم".

وعن المحاكمة الدولية لهؤلاء، أشار إلى أن "عددا من الدول وافقت مبدئيا على المشاركة في المحكمة الدولية".