أبطال المحكمة يشاركون فى ندوة بالمركز الكاثوليكي للسينما

عرض اليوم فيلم المحكمة ضمن فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما وأقيمت ندوة بعد العرض بحضور يسرا اللوزي ومايان السيد وجميلة عوض.

وكان قد شهد اليوم الأول من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما عرض فيلم ريتسا بحضور صناعة وأبطاله، المخرج أحمد يسري والفنان يوسف عثمان ومدير التصوير مارك عوني والمونتير هيثم كرم والموسيقي التصويرية أنور عمرو وأدار الندوة الناقد الفني طارق مرسي.



كرم المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال في دورته السبعين النجم الكبير محمد صبحي تكريما خاصا.

وخلال التكريم تم منحه جائزة " الأب يوسف مظلوم" بإجماع اللجنة العليا للمهرجان الذي توافق دورته الحالية مرور(70) عاماً على تأسيس المركز وبداية مهرجانه السنوي .

النجم الكبير محمد صبحي كان مفترضا تكريمه خلال حفل الافتتاح ولكن نظرا لاستمراره في عرض مسرحيته " نجوم الظهر " التي يقوم بإخراجها وبطولتها فقد تعذر حضوره يوم الافتتاح وتقرر تحديد يوما خاصا لتكريمه ضمن فعاليات المهرجان بحضور كل وسائل الاعلام وجمهور المهرجان.

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