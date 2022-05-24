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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

شباب النواب توافق على موازنة المجلس القومي للرياضة

لجنة الشباب والرياضة
لجنة الشباب والرياضة خلال اجتماعها اليوم

وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين، خلال اجتماعها اليوم  على مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023 للمجلس القومي للرياضة.

وأوصت اللجنة  بزيادة تقديرات الباب الأول " الأجور وتعويضات العاملين " بمبلغ 3.391.000 جنيه عن تقديرات وزارة المالية المدرجة لمشروع موازنة المجلس للعام المالي 2022/2023 و زيادة تقديرات الباب الثاني " شراء السلع والخدمات " بمبلغ 175.000 جنيه عن تقديرات وزارة المالية المدرجة لمشروع موازنة المجلس للعام المالي 2022/2023.

كما أوصت بزيادة تقديرات الباب الرابع " الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية " بمبلغ 112.300.000 جنيه عن تقديرات وزارة المالية المدرجة لمشروع موازنة المجلس للعام المالي 2022/2023 و زيادة التقديرات المالية المخصصة للموازنة الاستثمارية للمجلس للعام المالي 2022/2023 مليار وخمسة ملايين وثمانمائة ألف جنيه) عن تقديرات وزارة التخطيط المدرجة لمشروع خطة المجلس للعام المالي 2022/2023 وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة والوفاء بسداد الالتزامات الحتمية للعقود المبرمة بخطة العام المالي الحالي بالإضافة إلى القرارات والتوصيات الواردة من  رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء في هذا الصدد.


وخلال مناقشة مشروع الخطة الاستثمارية للمجلس للعام المالي 2022/2023 دار نقاش بين السادة النواب ومسؤولي المجلس القومي للرياضة ووزارة التخطيط حول المعايير التي يتم بناء عليها تحديد المشروعات الاستثمارية وتكلفتها والأسباب التي دعت وزارة التخطيط إلى تخفيض المخصصات المالية للموازنة الاستثمارية للمجلس القومي للرياضة من مليار و700 مليون جنيه فى العام المالي 2020/2021 إلى 824 مليون جنيه فى العام المالي 2022/2023.

وأوضح الدكتور إيهاب الإبياري مدير عام الاستثمار الرياضي بوزارة الشباب والرياضة أن هناك محددات ومعايير يضعها المجلس القومي للرياضة عند وضع مشروعات الخطة الاستثمارية وهي التعاقدات السابقة والتكليفات والتوجيهات الرئاسية، مضيفًا أن المجلس القومي للرياضة تقدم بمقترح مشروع خطة استثمارات العام المالي 2022/2023 بمبلغ وقدره (1.830.000.000) جنيه لارتباط الوزارة بالعديد من المشروعات.

وأشار الي ان ابرز المشروعات هي  استكمال انشاء عدد (2) استاد رياضي بمحافظتي بورسعيد والبحر الأحمر بقيمة تقديرية (1.2 مليار جنيه)  واستكمال تطوير عدد (5) استادات رياضية بالمحافظات بقيمة تقديرية (1.3 مليار جنيه)  و استكمال انشاء وتنفيذ حمامات السباحة التدريبية بالمحافظات وحمامات سباحة اوليمبية بقيمة تقديرية (250 مليون جنيه) .

كما تضمنت المشروعات استكمال تنفيذ وتطوير مراكز التنمية الرياضية بالمحافظات بقيمة تقديرية (150 مليون جنيه)  واستكمال انشاء الملاعب المفتوحة المتنوعة (قانونية / خماسية / اكريليك) بكافة المحافظات بقيمة تقديرية (350 مليون جنيه)  فضلا عن  استكمال تطوير وانشاء ملاعب العاب القوى بالمحافظات بقيمة تقديرية (50 مليون جنيه)  و استكمال تطوير وتنفيذ اندية المعاقين بالمحافظات بقيمة تقديرية (65 مليون جنيه).


واوضح الابياري أن الخطة تضمنت استكمال تنفيذ عدد (5) مدن رياضية بالمحافظات بدءاً من المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمتحف الرياضي ، ومبنى الاتحادات بالقرية الاوليمبية ، والمدينة الرياضية بشرق بورسعيد بقيمة تقديرية (550 مليون جنيه)  واستكمال وتطوير وانشاء مدارس الموهوبين رياضياً بقيمة تقديرية (30 مليون جنيه) .

كما تضمنت ايضا  استكمال وتطوير الأندية الرياضية بالمحافظات (مركزية ـ محلي) بقيمة تقديرية (150 مليون جنيه)  واستكمال تطوير ورفع كفاءة بعض مقار المديريات بالمحافظات بقيمة تقديرية (55 مليون جنيه).


ومن جانبه أوضح  مصطفى عبد المعين مدير عام بوزارة التخطيط أن أسباب تخفيض وزارة التخطيط للمخصصات المالية للموازنة الاستثمارية للمجلس القومي للرياضة يأتي فى ضوء متابعة الوزارة لمعدل تنفيذ المجلس لمشروعاته، فضلا عن بطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة بمصر عام 2021(ثلاثة مليارات وثمانمائة مليون جنيه).


من جانبه شدد الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب على ضرورة عدم البدء في مشروعات استثمارية مستقبلية قبل الانتهاء من المشروعات الاستثمارية الجارية حتى لا تزيد الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة ويتم الانتهاء من المشروعات الحالية في توقيتاتها الزمنية كما هو مخطط لها.
 

 

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المجلس القومي للرياضة وزارة الشباب وزارة التخطيط مجلس الوزراء الخطة الاستثمارية

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