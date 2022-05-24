رسميًا.. يورجن كلوب يفوز بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي

فاز الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي “ بريميرليج” فوز كلوب بالجائزة، متفوقًا على الألماني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي.

وتفوق كلوب أيضًا على باترييك فييرا مدرب كريستال بالاس وإيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد، وتوماس فرانك مدرب برينتفورد.

وحصد كلوب الجائزة بعدما قاد ليفربول لاحتلال المركز الثاني في الدوري الإنجليزي خلف مانشستر سيتي المتوج باللقب بفارق نقطة وحيدة.

يُذكر أن البلجيكي كيفن دي بروين فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة البريميرليج.