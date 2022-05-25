عدلي القيعي: الأهلي كان زمانه بينافس على اللقب الأفريقي الـ15 لولا الظلم

أكد عدلي القيعي، مستشار التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، أنه لولا تعرض الفريق الأحمر للظلم لكان ينافس على اللقب الخامس عشر وليس الحادي عشر.

وقال عدلي القيعي من خلال حواره مع الإعلامي أحمد شوبير على قناة أون تايم سبورتس: “الأهلي لم يتقدم بطلب لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا، لأن الأندية ليست منوطة بذلك، واتحاد الكرة لا يعتمد على تسلم إخطار من الأندية، فإذا كان لديه رغبة في استضافة الحدث، يقوم بتقديم الطلب بشكل طبيعي”.

وتابع: “المقصر في عدم استضافة النهائي هو اتحاد الكرة، الأهلي كان زمانه بينافس على اللقب 15 وليس 11 لولا الظلم الذي يتعرض له، وأخص واقعة مباراة النهائي بين الأهلي والنجم الساحلي التونسي 2007، التي ظُلم خلالها الفريق ذهابًا وإيابًا”.

وأضاف: “يجب أن نترك الإدارة تقوم بخطواتها كما ترى لحل أزمة ملعب المباراة النهائية، ومن الخطأ تحويل فكرة سفر الجماهير إلى قضية، لأن الأندية تلجأ إلى جماهيرها من أجل الحصول على دعم مادي، ورعاة النادي عليهم مساعدة الجماهير من أجل السفر لمؤازرة الفريق في المغرب”.

وأكمل: “الجمهور لا يرى المفردات التي يراها المسئول، خاصة أن الأهلي قرر تصعيد الأزمة للمحكمة الرياضية، وكانت الخطوة التي تليها هي الانسحاب، مثلما حدث خلال فترة التسعينيات، ولكنها تركت المجال لفرق أخرى زاحمت الفريق”.

واختتم: “ لاعبي الأهلي لن يتأثروا بوجود جماهير الوداد، خاصة أن لاعبي الفريق اعتادوا على مثل هذه الأجواء، والتخوف من وجود عوامل أخرى تؤثر على الأداء، سواء أرضية الملعب أو غيرها من أمور”.