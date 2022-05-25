اليوم.. وفاق سطيف يواجه وداد تلمسان بالجولة الـ24 من الدوري الجزائري

يواجه نادي وفاق سطيف الجزائري، اليوم الأربعاء فريق وداد تلمسان، متذيل ترتيب الدوري، في إطار الجولة الـ24 من بطولة الدوري الجزائري الممتاز لكرة القدم.

ويأمل وفاق سطيف، عقب تعرضه لخسارتين متتاليتين ضد "شباب بلوزداد" (0-1) ثم "أمل الأربعاء" (1-3)، في تحسين ترتيبه ووضعه في جدول الدوري والاقتراب من المراكز الست الأولى، المؤهلة للمنافسات الدولية.

ويسعى وفاق سطيف إلى استغلال الأوضاع السيئة التي يمر بها فريق "وداد تلمسان" الذي تأكد هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية، كما يتبقى لديه 3 مباريات مؤجلة لإنهاء الموسم بصورة مشرفة عقب عدم تمكنه من بلوغ الدور النهائي من دوري رابطة أبطال إفريقيا.

ويحتل فريق وفاق سطيف المركز العاشر في ترتيب الدوري، فيما يحتل نادي شباب بلوزداد المركز الأول، ثم شبيبة القبائل بالمركز الثاني، وشبيبة الساورة في المركز الثالث.