عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

على يد مواطن عراقي.. واشنطن تكشف تفاصيل محاولة اغتيال بوش

واشنطن تكشف تفاصيل
واشنطن تكشف تفاصيل محاولة اغتيال بوش

كشفت وثائق أمريكية تفاصيل محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق، جورج دبليو بوش، على يد مواطن عراقي يعتقد أنه مرتبط بتنظيم داعش.

وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن دور المواطن العراقي شمل استطلاع الحي الذي يقع فيه منزل بوش في دالاس، إضافة إلى مهام أخرى تتعلق بالتخطيط للعملية.

من جهتها، ذكرت النيابة العامة في أوهايو في بيان، إن شهاب أحمد شهاب (52 عاماً)، متهم بـ"مساعدة ودعم مؤامرة تهدف إلى قتل الرئيس الأسبق للولايات المتحدة جورج دبليو بوش".

وأضاف البيان أن شهاب حاول تجنيد عراقيين آخرين وإحضارهم لتنفيذ الهجوم وأجرى عمليات استكشاف واستطلاع في دالاس بولاية تكساس قرب أماكن مرتبطة بالرئيس الجمهوري الأسبق.

وحسب التقارير، فإن مخطط اغتيال بوش، ودخل الولايات المتحدة في سبتمبر 2020، وهو متهم بمساعدة ودعم مؤامرة تهدف إلى قتل الرئيس الأسبق للولايات المتحدة جورج دبليو بوش.

وذكر موقع فوربس الأمريكي الذي اطلع على مذكرات تفتيش صادرة من مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، أن الأمر يتعلق بمخطط "لاغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش"، وأن الشخص العراقي "مرتبط بتنظيم داعش".

ووفقا للوثائق، وصل التخطيط مرحلة متقدمة، حيث سافر الرجل إلى دالاس في ولاية تكساس لتصوير فيديو لمنزل بوش.

وكان الرجل يخطط لتهريب القتلة إلى داخل الولايات المتحدة، عبر حدودها مع المكسيك، حسبما تشير مذكرة التفتيش التي نشرت فوربس أجزاء منها.

وقال الموقع الأمريكي إن مكتب التحقيقات الفيدرالي كشف النقاب عن المخطط من خلال عمل اثنين من المخبرين السريين، ومراقبة حساب المتآمر المزعوم على منصة المراسلة WhatsApp.

ونقلت عن المتهم قوله،  وهو يقيم في كولومبوس بولاية أوهايو، إنه "يريد اغتيال بوش لأنه شعر أنه مسؤول عن قتل العديد من العراقيين وتفتيت البلاد بعد الغزو العسكري الأمريكي عام 2003".

ووصل شهاب بشكل قانوني إلى الولايات المتحدة عام 2020 بتأشيرة سياحية، قبل أن يطلب اللجوء.

وفي عام 2021، حصل مكتب التحقيقات الفيدرالي على أمر بتفتيش حساب فيسبوك، على الرغم من أنه من غير الواضح ما الذي حصلوا عليه من معلومات خلال التفتيش.

ووفقا للوثائق، كان المشتبه يخطط لإدخال 4 رجال عراقيين كانوا موجودين في العراق وتركيا والدنمارك إلى الولايات المتحدة.

كما ادعى المشتبه به أنه قام بتهريب شخصين مرتبطين بحزب الله إلى الولايات المتحدة مقابل رسوم قدرها 50 ألف دولار لكل منهما.

وكشفت الوثائق أن المشتبه به كان يخطط لقتل بوش في "مؤامرة انتقامية"،  بمساعدة عناصر من تنظيم داعش ومجموعة تسمى "الرائد".

بوش جورج بوش محاولة اغتيال بوش الولايات المتحدة داعش مكتب التحقيقات الفيدرالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شباب يصورون لحظات وفاتهم المأساوية في الصحراء.. شاهد

مسلسل إساءات عمرو واكد لا ينتهي.. قذف المحصنات من نساء مصر|القصة كاملة

لماذا طلبت وزارة التموين رقم هاتف لأصحاب بطاقات الدعم؟.. الوزير يرد

تحذير عاجل لـ مستحقى المعاشات.. وقف 260 ألف بطاقة خلال أيام

المصريون يلقنون عمرو واكد درسا قاسيا بعد إهانته لسيدات مصر

كيروش لـ صدى البلد: اسألوا العطار عما حدث في مكتبه.. والحضري وشوقي خائفان

السائق هدد الركاب بسبب الأجرة..عم ضحية ميكروباص المنيا يكشف الكواليس

ميدو: الخطيب أعطى درسا في الإدارة الرياضية والأهلي فوق الجميع| فيديو

موضوعات متعلقة

بعد إطلاق النار في تكساس.. بايدن يدعو للوقوف أمام لوبي الأسلحة الأمريكي

بايدن يأمر بتنكيس الأعلام حدادا على ضحايا إطلاق النار في مدرسة تكساس

ترشيحاتنا

الأرصاد: ارتفاع شديد في درجات الحرارة يسود أنحاء الجمهورية حتى آخر الأسبوع

أقوى عاصفة ترابية يشهدها الشرق الأوسط تصيب بالاختناق.. هل ستصل إلى مصر؟

حلمي طولان: أنا زملكاوي غصب عن أي حد.. وسأشجع الأهلي أمام الوداد

الكشف عن أول دراجة نارية ذاتية القيادة فى العالم

مارينا الفقراء..رأس البر بلد السحر والجمال تتزين لاستقبال المصطافين ..شاهد

في آخر يوم امتحانات.. طلاب 2 ثانوي يتوافدون على المدارس لأداء الأحياء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقبل زواجه بدلا من الزنا.. سر هجوم السوشيال ميديا على شيريهان خفاجة

عندما تألقت فاتن حمامة وتحية كاريوكا في مهرجان كان السينمائي .. نوستالجيا

حالة نادرة.. أمريكي مولود بلا فكين ينتصر على التنمر ويتزوج.. شاهد

شاهد.. لحظة ثوران بركان القرش تحت الماء وسبب تسميته بهذا الإسم

فيديو

أهان نساء مصر.. هجوم عنيف ضد عمرو واكد ومطالبات بمعاقبته

مازال زوجها.. أزمة حسام حبيب وشيرين عبدالوهاب تكشف المستور

الملاك البريء.. تفاصيل حادث الطفلة حنين الرازقي ضحية بلطجي بورسعيد ..فيديوجراف

على الزوجة إعانة زوجها للزواج بأخرى.. ماذا قال أحمد كريمة عن التعدد؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يارا زكريا

يارا زكريا تكتب: قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

اﻟﻤﺰﻳﺪ