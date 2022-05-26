أقبل زواجه بدلا من الزنا.. سر الهجوم على شريهان خفاجة .. فيديوجراف

الإعلامية شريهان خفاجة أصبحت حديث السوشيال ميديا في مرمى النقد بعد إعلان رغبتها في تزويج زوجها المستقبلي منعًا لوقوعه في جريمة الزنا، ما جعل رواد مواقع السوشيال ميديا يثيرون حالة من الجدل والشد والجذب منذ عدة ساعات، بسبب موضوع تعدد الزوجات وضرورة سماح الزوجة لزوجها بالزواج، بدلا من ارتكابه الفاحشة بعد التصريحات التي خرج بها علينا الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، في لقاء تليفزيوني للتأكيد على ذلك، لتبدأ عاصفة من الجدل والهجوم.

الزواج الثاني وتعدد الزوجات

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الزواج المؤقت لا يجوز شرعًا، وإذا أقيم عقد الزواج كان باطلًا.

وللمزيد حول تصريحات شيريهان خفاجة حول تأييدها الزواج الثاني شاهد الفيديوجراف التالي: