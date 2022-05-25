يقوى الأنسجة العصبية.. كنز صحى لتناول الكيوى

الكيوي من الفواكه اللذيذة والتي تحتوي على الكثير من الفوائد للصحة والبشرة والشعر فضلا عن المساهمة في إنقاص الوزن.

لذا نقدم لك فى هذا التقرير بعض فوائد الكيوى الصحية وفقا لموقع بولد سكاى.

تتمتع فاكهة الكيوي بعناصر غذائية مميزة من الفيتامينات والمعادن ذات الأهمية العالية للصحة

حيث تُساعد الكيوي في خسارة الوزن الزائد لغناها بالألياف، ممَّا يُحقِّق الشبع والامتلاء، وبالتالي يُقلِّل من كمِّ الطعام المتناول.

تُعزِّز المواظبة على تناول الكيوي عمليَّة الهضم، وتُساعد في خسارة الوزن الزائد، لغنى الكيوى بـ البوتاسيوم، الذي يساعد في إحراقالسعرات الحرارية في الجسم. علمًا بأن سعرات الكيوي قليلة، وايضا غنى هذه الثمار بنسبة جيِّدة من الألياف، التي تمنح الجسم الشعوربالشبع، كما أنَّ الكيوي مُليِّن طبيعي للأمعاء، ويُخلِّص الجسم من السموم والشحوم المتراكمة فيه.

فوائد الكيوي للصحة:

الكيوي يحتوي على نسبة عالية من الحديد والتي تساعد على علاج حالات فقر الدم والحد من الإصابة بالأنيميا.

لكيوي له القدرة على التقليل من نسبة الكولسترول السيئ بالدم، مما يساعد على الوقاية من الإصابة بالجلطات القلبية والتصلب فيالشرايين.

لمن يعانون من الضعف العام فإن الكيوي يساعدهم على استرداد عافيتهم مرة أخرى والتخلص من حالات الإرهاق التي يشعرون بها.

يساعد على تقوية الأنسجة العصبية بالجسم، وهذا لمساهمته في دعم الجهاز العصبي.

الوقاية من الإصابة بنزلات البرد والعمل على علاجها، وهذا لأن الكيوي يحتوي على المواد المضادة للإلتهابات وفيتامين سي ، وهذا يساعدعلى التخلص من التهابات الحلق بالإضافة والرشح والزكام وغيرها من الأعراض التي تظهر عند الإصابة بالإنفلونزا.

يحتوي الكيوي على نسبة من الألياف تساعد على حماية الجهاز الهضمي، والوقاية من سرطان القولون.

الكيوي يساعد على تنظيم نسبة السكر بالدم.