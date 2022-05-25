النائب العام يهنئ رؤساء النيابات الإفريقية بمناسبة يوم إفريقيا

بعث النائب العام برسائل التهنئة إلى كافة رؤساء النيابات العامة الإفريقية وأعضائها بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا في الخامس والعشرين من شهر مايو.

وقال النائب العام :

أصحاب السعادة/ النواب العموم ومديري هيئات الادعاء ورؤساء النيابات العامة أعضاء جمعية النواب العموم الأفارقة.

أود أن أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بأطيب تحياتي وأعبر لأصحاب السعادة عن خالص تقديري.

إنه لمن دواعي سروري أن أتقدم بتحياتي وتهنئتي إلى جميع شعوب الدول الإفريقية بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا في الخامس والعشرين من شهر مايو . وبهذه المناسبة أتشرف بأن أبعث برسائل التهنئة إلى كافة رؤساء النيابات العامة الإفريقية وأعضائها؛ إذ تعتبر ذكرى تاريخية عظيمة أسست لعهد جديد في تعزيز الوحدة والتعاون المشترك بين دول قارتنا.

كما أتمنى أن يتم تطوير آليات التعاون القضائي البناء تحت مظلة جمعية النواب العموم الأفارقة؛ إذ تعتبر إجراءات التعاون القضائي بين دولنا الإفريقية دليلا على تعزيز الجهود المشتركة في إيجاد حلول للمشكلات والنزاعات التي عانت منها القارة لعقود حالت دون تحقيق أحلام أبنائها.