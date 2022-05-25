أخبار الرياضة| روما يتوج بأول بطولة أوروبية في تاريخه.. ومدرب الوداد يتغنى بالأهلي وموسيماني

نشر “صدى البلد”، العديد من الأخبار الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:

توج فريق روما الإيطالي، ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي بعدما نجح في الفوز على فينورد في المباراة التي جمعت بينهما، بهدف نظيف.

تحدث وليد الركراكي، المدير الفني لنادي الوداد المغربي، عن مباراة الأهلي في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

تحدث الدولي السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي، عن مواجهة فريقه أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم السبت المقبل.

قال محمد بن شريفية، نجم الوداد السابق، أن أزمة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا “فنكوش”، مشيراً إلى أن بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي مدرب رائع.

أعلن أحمد حسن ، عن وجود جلسة مرتقبة خلال الأيام المقبلة بين مسئول زملكاوي كبير و رمضان صبحي لاعب بيراميدز وهي الأولى بينهما للتفاوض بشكل رسمي على انضمامه إلى الزمالك .

تتجه أنظار جماهير وعشاق النادي الأهلي لمتابعة مباراة الفريق أمام الوداد المغربي في نهائي دوري ابطال افريقيا للموسم الحالي 2021-2022.

أعلنت شبكة هو سكورد العالمية، عن التشكيل المثالي للدوريات الخمس الكبرى، عن موسم 2021-2022.

علق السنغالي ساديو ماني، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، على تصريحات محمد صلاح، زميله بالفريق، بشأنه رغبته في الإنتقام من ريال مدريد بالفوز ببطولة دوري ابطال أوروبا، بعدما خسر من الفريق الملكي عام 2018.