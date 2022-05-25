أخبار الرياضة| روما يتوج بأول بطولة أوروبية في تاريخه.. ومدرب الوداد يتغنى بالأهلي وموسيماني

نشر “صدى البلد”، العديد من الأخبار الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:
روما يتوج ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي بعد الفوز على فينورد بهدف نظيف
توج فريق روما الإيطالي، ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي بعدما نجح في الفوز على فينورد في المباراة التي جمعت بينهما، بهدف نظيف.
مدرب الوداد: الأهلي غول إفريقيا وموسيماني الأفضل في القارة
تحدث وليد الركراكي، المدير الفني لنادي الوداد المغربي، عن مباراة الأهلي في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.
ساديو ماني: تصريحات محمد صلاح مميزة كالعادة وأرغب في الفوز بالكرة الذهبية
تحدث الدولي السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي، عن مواجهة فريقه أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم السبت المقبل.
نجم الوداد السابق: أزمة ملعب نهائي أفريقيا فنكوش.. وموسيماني داهية.. خاص
قال محمد بن شريفية، نجم الوداد السابق، أن أزمة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا “فنكوش”، مشيراً إلى أن بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي مدرب رائع.
أحمد حسن: جلسة مرتقبة بين مسئول زملكاوي كبير ورمضان صبحي خلال أيام
أعلن أحمد حسن ، عن وجود جلسة مرتقبة خلال الأيام المقبلة بين مسئول زملكاوي كبير و رمضان صبحي لاعب بيراميدز وهي الأولى بينهما للتفاوض بشكل رسمي على انضمامه إلى الزمالك .
موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري ابطال افريقيا والقنوات الناقلة
تتجه أنظار جماهير وعشاق النادي الأهلي لمتابعة مباراة الفريق أمام الوداد المغربي في نهائي دوري ابطال افريقيا للموسم الحالي 2021-2022.
شبكة هو سكورد تستبعد محمد صلاح من التشكيل المثالي للدوريات الخمس الكبرى
أعلنت شبكة هو سكورد العالمية، عن التشكيل المثالي للدوريات الخمس الكبرى، عن موسم 2021-2022.
ساديو ماني: تصريحات محمد صلاح مميزة كالعادة وأرغب في الفوز بالكرة الذهبية
علق السنغالي ساديو ماني، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، على تصريحات محمد صلاح، زميله بالفريق، بشأنه رغبته في الإنتقام من ريال مدريد بالفوز ببطولة دوري ابطال أوروبا، بعدما خسر من الفريق الملكي عام 2018.