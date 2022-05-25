موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري ابطال افريقيا والقنوات الناقلة

تتجه أنظار جماهير وعشاق النادي الأهلي لمتابعة مباراة الفريق أمام الوداد المغربي في نهائي دوري ابطال افريقيا للموسم الحالي 2021-2022.

موعد مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري ابطال افريقيا



وتقام مباراة الأهلي والوداد المغربي بنهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة من مساء الإثنين المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد المغربي



وتذاع مباراة الأهلي والوداد المغربي بنهائي دوري أبطال أفريقيا على قناة bein sport وسط تحليل مجموعة من نجوم الكرة العالمية

كما تذاع مباراة الأهلي والوداد المغربي بنهائي دوري أبطال أفريقيا على قناة المغربية الأرضية.



وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ15 في تاريخه عقب تغلبه على فريق وفاق سطيف الجزائري بالدور نصف النهائي بمجموع المباراتين بنتيجة 6-2.

وضمت القائمة ٢٨ لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي وبدر بانون ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وكريم فؤاد وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية ومحمد محمود وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان وبيرسي تاو ومحمد شريف وصلاح محسن وحسام حسن وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا.

وتغادر بعثة الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، مطار القاهرة الدولي بعد قليل في طريقها إلى المغرب، وذلك استعدادًا لملاقاة فريق الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واختتم الأهلي تدريباته في القاهرة ظهر اليوم، حيث خاض اللاعبون تدريبات بدنية وفقرات متنوعة، استعدادًا لمباراة الوداد في نهائي دوري الأبطال.

محاضرة لموسيماني مع لاعبي الاهلي

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم ظهر اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.



وتحدث المدير الفني مع اللاعبين خلال المحاضرة عن العديد من الجوانب الفنية والخططية المتعلقة بالاستعداد لمواجهة فريق الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وشهد المران فقرة تدريبات بدنية تحت إشراف كابيللو رانجواجا مخطط الأحمال، قبل أن يخوض اللاعبون فقرات متنوعة؛ استعدادًا للمباراة.



ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في التاسعة مساء الاثنين المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، حيث يسعى الأهلي إلى الفوز باللقب للمرة الحادية عشرة في تاريخه والثالثة على التوالي.