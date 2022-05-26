طريقة بسيطة لعمل سلطة الرنجة بالطحينة

الشيف فاطمة أبو حاتي من أمهر الشيفات التي تقدم الرنجة بطريقة سهلة وبسيطة، ولا تستغرق إلا حوالي 10 دقائق فقط، تعرف على المقادير والخطوات في السطور التالية.





مقادير الرنجة للشيف فاطمة أبو حاتي..

رنجة قطع

بصل أخضر

فلفل مكعبات

ملح

فلفل أسود

بنجر مكعبات

طماطم مكعبات

زعتر

زيت

شبت

خل

شطة

كمون

ليمون





طريقة تحضير سلطة الرنجة للشيف فاطمة أبو حاتي

1- قومي بمزج الليمون مع الشطة والخل والملح والكمون والزيت والشبت واتركيه جانبًا.

2- احضري وعاء أخر وضعي به الطماطم المكعبات والبصل والفلفل الألوان والبطاطس.

3- اضيفي الرنجة ثم قومي بالتقليب الجيد.

4- اضيفي على الرنجة صوص الليمون والخل.

5- زيني الرنجة بالبقدونس والشبت وقدميها.





سلطة الرنجة بالطحينة للشيف فاطمة أبو حاتي ..





مكونات سلطة الرنجة:

1 كيلو رنجة.

4 حبات طماطم مقطعة مكعبات.

3 ثمرات فلفل رومي مقطع حلقات.

2 بصل مقطع حلقات.

1/2 كوب طحينة.

1/4 كوب زيت.

3 ملاعق كبيرة عصير ليمون.

مكونات سلطة الطحينة:250 جرام طحينة.

1/4 كوب خل.

1 ملعقة صغيرة كمون.

1/2 ملعقة شطة.

1/4 ملعقة صغيرة ملح.

1/2 كوب من الماء.

2 ملعقة كبيرة زيت.





طريقة التحضير:

الطريقة سلطة الرنجة:

تُمرر الرنجة على نار هادئة من الجهتين حتى يتم شوائها جيداً. تُخلى الرنجة من الشوك جيداً، وتُقطع إلى قطع صغيرة.

تُوضع قطع الرنجة في إناء عميق، وتُضاف إليها مكعبات الطماطم، والفلفل، والبصل. تقلب الرنجة مع الخضروات ثم يُضاف للسلطة الطحينة والزيت وعصير الليمون، وتُقلب السلطة وتُقدم مع البصل الأخضر، وسلطة الطحينة.

طريقة عمل سلطة الطحينة: في وعاء عميق تُخلط الطحينة مع الخل والماء ويُقلب الخليط حتى تتجانس المكونات.

يُضاف الملح، الشطة، الكمون والزيت لخليط الطحينة مع التقليب جيداً.

يمكنكِ إضافة ثلاث فصوص من الثوم المهروس ناعماً لسلطة الطحينة أو حسب الرغبة. وبالهنا والشفا





وصفة سلطة الرنجة بالمايونيز..





المقادير:

فيليه رنجة كريمة

مستردة

بصل أحمر مفروم

بصل اخضر مفروم

عصير ليمون

بقدونس فريش

فلفل أسود

توست محمص ملح .





طريقة التحضير للرنجة :





-فى وعاء توضع مكعبات الرنجة ويتم إضافة المسطرة

-يتم إضافة الليمون مع التقليب وإضافة مكعبات البصل الأخضر والاحمر

- يضاف البقدونس غلى الرنجة

- فى طبق التقديم يتم إضافة توست محمص مسبقا وترص الرنجة على التوست المحمص





مقادير سلطة الرنجة في الخلاط:

مكعبات الرنجة

ملعقة صغيرة خردل

كريمة لباني

مكعبات فجل

بقدونس فريش

شبت فريش

بصل مكعبات





طريقة تحضير سلطة الرنجة في الخلاط..

1- في وعاء صغير اخلطي الكريمة الطازجة والقشطة والفجل والخردل لعمل الصلصة.

2- يقطع البصل إلى مكعبات، ونقطع المخللات يقطع الشبت والبقدونس تقطيعًا خشنًا.

3- في وعاء كبير ، يُمزج البصل والمخلل والبقدونس والشبت والتفاح والرنجة والصلصة.

4- بعد فرم المكونات في الخلاط، ضعي عصير الليمون في وعاء، يقلب جيدًا حتى يتجانس، ثم قدمها للضيوف.