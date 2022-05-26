عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة بسيطة لعمل سلطة الرنجة بالطحينة

صدى البلد

 

الشيف فاطمة أبو حاتي من أمهر الشيفات التي تقدم الرنجة بطريقة سهلة وبسيطة، ولا تستغرق إلا حوالي 10 دقائق فقط، تعرف على المقادير والخطوات في السطور التالية.


 

مقادير الرنجة للشيف فاطمة أبو حاتي..

رنجة قطع 

بصل أخضر

فلفل مكعبات

ملح 

فلفل أسود

بنجر مكعبات

طماطم مكعبات

زعتر

زيت

شبت

خل

شطة 

كمون

ليمون


 

طريقة تحضير سلطة الرنجة للشيف فاطمة أبو حاتي 

1- قومي بمزج الليمون مع الشطة والخل والملح والكمون والزيت والشبت واتركيه جانبًا.

2- احضري وعاء أخر وضعي به الطماطم المكعبات والبصل والفلفل الألوان والبطاطس.

3- اضيفي الرنجة ثم قومي بالتقليب الجيد.

4- اضيفي على الرنجة صوص الليمون والخل.

5- زيني الرنجة بالبقدونس والشبت وقدميها.


 

سلطة الرنجة بالطحينة للشيف فاطمة أبو حاتي ..


 

مكونات سلطة الرنجة:
   1 كيلو رنجة.
   4 حبات طماطم مقطعة مكعبات.
   3 ثمرات فلفل رومي مقطع حلقات.
   2 بصل مقطع حلقات.
   1/2 كوب طحينة.
   1/4 كوب زيت.
   3 ملاعق كبيرة عصير ليمون.

   مكونات سلطة الطحينة:250 جرام طحينة.
   1/4 كوب خل.
   1 ملعقة صغيرة كمون.
   1/2 ملعقة شطة.
   1/4 ملعقة صغيرة ملح.
   1/2 كوب من الماء.
   2 ملعقة كبيرة زيت.


 

طريقة التحضير:

الطريقة سلطة الرنجة:
تُمرر الرنجة على نار هادئة من الجهتين حتى يتم شوائها جيداً. تُخلى الرنجة من الشوك جيداً، وتُقطع إلى قطع صغيرة.

تُوضع قطع الرنجة في إناء عميق، وتُضاف إليها مكعبات الطماطم، والفلفل، والبصل. تقلب الرنجة مع الخضروات ثم يُضاف للسلطة الطحينة والزيت وعصير الليمون، وتُقلب السلطة وتُقدم مع البصل الأخضر، وسلطة الطحينة.

طريقة عمل سلطة الطحينة: في وعاء عميق تُخلط الطحينة مع الخل والماء ويُقلب الخليط حتى تتجانس المكونات.

يُضاف الملح، الشطة، الكمون والزيت لخليط الطحينة مع التقليب جيداً.

يمكنكِ إضافة ثلاث فصوص من الثوم المهروس ناعماً لسلطة الطحينة أو حسب الرغبة. وبالهنا والشفا


 

وصفة سلطة الرنجة بالمايونيز..


 

المقادير:

فيليه رنجة كريمة

مستردة

بصل أحمر مفروم

بصل اخضر مفروم

عصير ليمون

بقدونس فريش

فلفل أسود

توست محمص ملح .


 

طريقة التحضير للرنجة :


 

-فى وعاء توضع مكعبات الرنجة ويتم إضافة المسطرة 

-يتم إضافة الليمون مع التقليب وإضافة مكعبات  البصل الأخضر والاحمر 

- يضاف  البقدونس غلى الرنجة

- فى طبق التقديم يتم إضافة توست محمص مسبقا  وترص الرنجة على التوست المحمص


 

مقادير سلطة الرنجة في الخلاط:

مكعبات الرنجة

ملعقة صغيرة خردل

كريمة لباني

مكعبات فجل

بقدونس فريش

شبت فريش

بصل مكعبات


 

طريقة تحضير سلطة الرنجة في الخلاط..

1- في وعاء صغير اخلطي الكريمة الطازجة والقشطة والفجل والخردل لعمل الصلصة.

2- يقطع البصل إلى مكعبات، ونقطع المخللات يقطع الشبت والبقدونس تقطيعًا خشنًا.

3- في وعاء كبير ، يُمزج البصل والمخلل والبقدونس والشبت والتفاح والرنجة والصلصة.

4- بعد فرم المكونات في الخلاط، ضعي عصير الليمون في وعاء، يقلب جيدًا حتى يتجانس، ثم قدمها للضيوف.

طريقة سلطة الرنجة بالطحينة الرنجة الشيف فاطمة أبو حاتي طريقة عمل سلطة الطحينة طريقة تحضير سلطة الرنجة سلطة الرنجة للشيف فاطمة أبو حاتي سلطة الرنجة بالمايونيز مقادير الرنجة رنجة بالطحينة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع مفاجئ لـ سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم .. تفاصيل

شباب يصورون لحظات وفاتهم المأساوية في الصحراء.. شاهد

مسلسل إساءات عمرو واكد لا ينتهي.. قذف المحصنات من نساء مصر|القصة كاملة

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء 25-5-2022

المصريون يلقنون عمرو واكد درسا قاسيا بعد إهانته لسيدات مصر

تحذير عاجل لـ مستحقى المعاشات.. وقف 260 ألف بطاقة خلال أيام

حمل الآن مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة عبر هذا الرابط

كيروش لـ صدى البلد: اسألوا العطار عما حدث في مكتبه.. والحضري وشوقي خائفان

موضوعات متعلقة

يقلل الإصابة بنزلات المعوية.. تعرف على فوائد الزبادى

ترشيحاتنا

طارق يحيى: أبو جبل كان أسدا بالكان وأزمته شبيهة بـ بنشرقي.. فيديو

دعاء الفجر للنجاح .. أقوى 12 كلمة مستجابة رددها الآن

تعرف على تقنية الاهتزازات التحذيرية للطرق بالسعودية

بشكل رائع وألوان جذابة.. شاهد تصميم هاتف Galaxy M13 القادم من سامسونج

خبراء يحذرون: جدري القرود ينقل من الإنسان إلى الحيوان

طارق يحيى: هنشجع الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من البداية.. محمد حماقي يشعل أجواء مسرح ليالينا في موسم جدة بالسعودية

شرب من نيلها.. ملك جمال إسبانيا يشعل مواقع التواصل خلال زيارته لمصر

وكيل سيات وسكودا وفولكس فاجن ينفي إيقاف توريد سياراته إلى مصر

بعثة الأهلي تتوجه إلى الدار البيضاء استعدادا لمباراة الوداد المغربي | صور

فيديو

من البداية.. محمد حماقي يشعل أجواء مسرح ليالينا في موسم جدة بالسعودية

237 إصابة بـ جدري القردة.. أعراضه وطرق الوقاية وعلاقته بالميول الجنسية| فيديوجراف

الصحة العالمية توضح فترة حضانة جدري القرود.. فيديو جراف

تعدد الزوجات بدون سبب.. شيخ الأزهر والمفتي يحسمان الأمر.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ