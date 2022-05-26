طارق يحيى: أبو جبل كان أسدا بالكان وأزمته شبيهة بـ بنشرقي.. فيديو

كشف طارق يحي نجم نادى الزمالك السابق أن أزمة محمد أبو جبل حارس مرمى القلعة البيضاء شبيهة بنظيرتها مع المغربي أشرف بنشرقي داخل الملعب خلال المشاركة بصفوف الفارس الأبيض خلال الآونة الاخيرة.

قال طارق يحي عبر برنامج ملعب أون تايم : أزمة محمد أبوجبل تشبه أزمة المغربي أشرف بنشرقي وتتمثل فى غياب التركيز خاصة أن الحارس الدولي عندما كان في قمة تركيزه لدى الزود عن عرين منتخب مصر الوطنى فى أمم إفريقيا الأخيرة التى اقيمت في الكاميرون كان أسدا تحت الثلاث خشبات.

تابع طارق يحي : الحديث عن امور التجديد في عقد محمد أبوجبل ساهم فى تشيت التركيز لدى الحارس الدولي لاسيما وأن خطأ حارس المرمى في المباريات لا يغتفر.

أشار إلى أن قرار الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا بالإستعانة بالحارس محمد عواد فى ذلك التوقيت تأخر مباراة وكان يتعين الدفع به فى ظل حالة عدم التركيز التى تنتاب زميله محمد ابو جبل.

كان البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحدث عن تألق محمد عواد وتصديه لركلتي جزاء أمام أمام أسوان في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

وقال البرتغالي جوسفالدو فيريرا : "عواد قام بدوره كحارس مرمى و الذي تكمن مهمته في التصدى لكرات لاعبي الخصم و كان من الطبيعي أن يتصدى للركلتين".



وفاز فريق الزمالك على أسوان بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر ليتأهل الأبيض للمباراة النهائية.



وينتظر الزمالك الفائز من لقاء بتروجت أمام الفائز من مباراة الأهلي وبيراميدز في دور الثمانية لملاقاته في النهائي.

وخاض الرباعي محمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمد نديم ومحمود الشناوي حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات خططية قوية تحت إشراف أيمن طاهر، مدرب الحراس، خلال مران أمس الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا للقاء الإسماعيلي في الدوري الممتاز.

وركز "طاهر"، خلال الوحدة التدريبية، على سرعة رد الفعل من خلال التسديد على الحراس ، باستخدام صدادة حديدية أمام المرمى.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ويحتل الأبيض صدارة الجدول برصيد ٤١ نقطة.