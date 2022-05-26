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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اللقب القاري الأول.. جوزيه مورينيو يقود روما الإيطالي إلى المجد

جوزيه مورينيو
جوزيه مورينيو

توج فريق روما الإيطالي، بلقب بطولة دوري المؤتمر الأوروبي بعدما نجح في الفوز على فينورد في المباراة التي جمعت بينهما،مساء أمس الأربعاء بهدف نظيف.

 

ويعتبر البرتغالي جوزيه مورينيو الوحيد على مستوى العالم، الذي ظفر بالبطولات القارية الكبرى جميعًا في أوروبا، لقبين لدوري أبطال أوروبا ولقبين للدوري الأوروبي بمسماه القديم والحديث، ولقب لدوري المؤتمر الأوروبي واصل جوزيه مورينيو سجله الخالي من الهزائم، في كل النهائيات القارية التي خاضها في مسيرته.

 

فرق جوزيه مورينيو استطاعت الحفاظ على نظافة شباكها، في آخر 4 نهائيات أوروبية من أصل 5 مباريات.

 

جوزيه مورينيو هو أول مدرب يفوز بمسابقة أوروبية كبرى بأربعة فرق مختلفة (بورتو وإنترناسيونالي ومانشستر يونايتد وروما).

 

المُدرب البرتغالي هو ثاني مدرب يفوز بخمسة ألقاب أوروبية كبرى بعد الأسطورة الإيطالية "جيوفاني تراباتوني".

 

كان مورينيو آخر مُدرب جلب بطولة قارية للأندية الإيطالية، حيث يعد هذا هو اللقب القاري الأول في سجلات الفرق الإيطالية منذ 12 عامًا، منذ رفع الإنتر لبطولة دوري أبطال أوروبا في مدريد رفقة "المُدرب التاريخي وسطر جوزيه مورينيو اسمه كأول مُدرب يمنح نادي روما لقبًا قاريًا عبر تاريخه، بل وأول لقب للنادي منذ 16 عامًا.

 

وتقدم فريق روما الإيطالي على فينورد الهولندي بهدف دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

 

الشوط الأول شهد سيطرة من روما دون وجود فرص حقيقية على أي من مرمى الفريقيين.

 

وتعرض الروماني هنريك ميختاريان قائد فريق روما للإصابة ليتم استبداله بالبرتغالي سيرجيو أوليفيرا في الدقيقة 17.

 

وفي الدقيقة 32، استطاع الإيطالي نيكولو زانيلو تسجيل الهدف الأول لروما بعدما تلقى تمريرة طولية رائعة من جيانلوكا مانشيني، ليستلم الكرة ويسقطها من فوق حارس مرمى فينورد، مانحًا فريقه التقدم.

 

وفي الشوط الثاني، حافظ فريق روما على تقدمه ليفوز بالبطولة الأوروبية المستحدثة، في النسخة الأولى لها من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ويحقق أول بطولة أوروبية له في التاريخ.

تشكيل روما

وضم تشكيل روما كل من:

في حراسة المرمى: روي باتريشو

خط الدفاع: مانشيني - سمولينج - إيبانيز - كارسدورب

خط الوسط: كريستانتي - ميختاريان - بيلجريني

خط الهجوم: زالوفسكي - زانيولو - تامي أبراهام

تشكيل فينورد

أما تشكيل فينورد فجاء بحسب ما أعلنه أرني سلوت مدرب الفريق كالآتي:

في حراسة المرمى: بيخلو

خط الدفاع: جيرتويدا - تراونر - سينسي - ماليسيا

خط الوسط: أورسنيس - كوكو - تيل

خط الهجوم: نيلسون - سينيسترا - ديسيرس

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