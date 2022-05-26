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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هاشتاجا حلم الحادية عشر و الـ11 للجمهور يا أهلي يتصدران الترند

صدى البلد

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاجي حلم الحادية عشر و ال ١١ للجمهور يا أهلي داعما للفريق للحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا، والفوز بالبطولة للمرة الحادية عشرة في تاريخه والثالثة على التوالي قبل مواجهة  الوداد المغربي مساء الإثنين المقبل .

و تصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا و جاءت التعليقات كالاتي :

 

ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي مع نظيره فريق الوداد المغربي في التاسعة مساء الاثنين المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، حيث يسعى الأهلي للحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا، والفوز بالبطولة للمرة الحادية عشرة في تاريخه والثالثة على التوالي.

 

وأسندت شبكة قنوات بى ان سبورت الرياضية التعليق على مباراة الأهلي والوداد البيضاوى المغربي فى نهائى دورى أبطال إفريقيا إلى المعلق الرياضي التونسي الشهير رؤوف خليف معلق لمباراة وذلك على قناة BEIN SPORTS 1 PREMIUM فى تمام التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

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