سالي عبد السلام بعد القبض على المتحرش بها: صحابه هددوني.. ما القصة|فيديوجراف

عبّرت الإعلامية سالي عبدالسلام عن سعادتها بعد القبض على الشاب المتهم بالاعتداء عليها، ونشرت صورة لها من أمام محكة القاهرة الجديدة ، وذلك عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

فيديو التحرش بسالي عبدالسلام

وكتبت سالي عبد السلام “هي دي بلدى هما دول ناسها اللي ساعدونى وبناتها اللي معرفهمش بعتولي قالولي هو مين!!!؟ انتوا رزق ده رزقي يا ربى! اللهم بارك .. أنا بقالي يومين مش عارفة أنام”، ليتركز البحث حول "سالي عبدالسلام إنستجرام"، و"سالي عبدالسلام فيسبوك" لقراءة تفاصيل الواقعة.

للمزيد حول فيديو التحرش بسالي عبدالسلام وماذا فعلا حتى استعادت حقها وتم القبض على المتحرش بها في التجمع الخامس شاهد الفيديوجراف التالي: