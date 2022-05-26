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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف الطبى على 300 حالة فى قافلة طبية بأصغر واحة مصرية

صدى البلد

تابع   محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة  أنشطة القافلة الطبية الخاصة بمديرية الصحة بمطروح بقرية أم الصغير" أصغر واحة مصرية"، والتي تقوم بتوقيع الكشف الطبي على المواطنين و صرف الأدوية بالمجان .

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حيث قامت القافلة بتوقيع الكشف الطبي علي  ( ٣٠٠) حالة  في التخصصات الطبية الآتية : الباطنة بعدد ٥٧ حالة الأطفال بـ ١٧١ حالة الجراحة  ٢٨ حالة الأسنان  ٢٢ حالة النساء والتوليد  ١٣ حالة  تنظيم الأسرة بعدد ٥ حالات مسالك  ٤ حالات.

وقام سعيد محمد سعيد  رئيس قرية أم الصغير بمتابعة  الكشف على  المواطنين والاطمئنان على سير العمل  وذلك  حرصا على تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بكفاءة من أجل صحة وسلامة الجميع.

ياتى ذلك استمراراً لتنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة الميدانية للأعمال بنطاق مدن ومراكز محافظة مطروح تيسيرا على المواطنين.

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