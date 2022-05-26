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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هشام سليم ردا على إصابته بالسرطان: كل اللي يجيبه ربنا كويس

هشام سليم
هشام سليم

تداول عدد من رواد السوشيال ميديا، أخبارا تفيد بإصابة الفنان هشام سليم بالسرطان، وهو الأمر الذي نفاه شخصياً.

 

وقال هشام سليم، في تسجيل صوتي لـ ET بالعربي: “دلوقتي السرطان بقى عادي بالنسبة لأمراض تانية زي الكورونا اللي بتموت الناس في ٣ أيام، الحمد لله كل اللي يجيبه ربنا كويس، وأنا بخير لحد دلوقتي وقاعد في السخنة”.

يذكر أن أكد الفنان هشام سليم، إنه سعيد بالعمل في مسلسل "هجمة مرتدة"، لأن جميع الممثلين فيه بارعين ورائعين، قائلا:" هجمة مرتدة أفضل المسلسلات التي يلعبها كل الممثلين.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جاسمن طه، ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" أن الشخصية التمثيلية ما هي إلا بني آدم، وعند قراءة الشخصية ومع ملاحظات المخرج يبدأ الممثل بمعرفة الشخصية وتشربها.

وتابع: "كنت أتسائل بعد تمثيلي دوري في مسلسل هجمة مرتدة والعمل في الأمن الوطني وملف المخابرات "هل ينام هؤلاء الأشخاص؟ وكيف يعيشون حياتهم الطبيعية؟".

واستكمل: "قيامي بدور ضابط مخابرات كبير في مسلسل "هجمة مرتدة" أمر صعب، وخفت كثيرا عند لعب الشخصية وكان أهم شيء بالنسبة إلي أن يصدقنا الناس".

هشام سليم الفنان هشام سليم السرطان الكورونا السخنة

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