القبض على موظف بجامعة بدمنهور ومقاول لتورطهما في قضايا فساد

ألقت الأجهزة الأمنية ، اليوم الخميس، القبض علي موظف بجامعة دمنهور ومقاول لتورطهما في قضايا فساد الجامعة.



وكشفت مصادر، إنه تم القبض على كل من: " ب.ر"، أمين الجامعة المساعد للشئون المالية،" ع،ن"، مقاول لتورطهما فى قضية جامعة دمنهور.



وجدير بالذكر، أنه قد تم القبض على الدكتور ع ع، رئيس جامعة دمنهور وآخرين في نوفمبر الماضى لتورطهم فى قضايا فساد ورشاوى بشأن توريد أجهزة للجامعة.



كما تم القبض علي الدكتور ح م، عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئة بجامعة دمنهور، بعد تداول تسريبات له بشأن الحصول على مبالغ مالية من الطلاب لتسجيلهم في الدراسات العليا.



وتباشر النيابة التحقيقات في الوقائع مع المتهمين ويتم التجديد لهم في المواعيد الرسمية.