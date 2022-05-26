نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر: نسبة التصويت في انتخاباتنا تتجاوز 95%

أكد عبد المنعم الجمل، نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، أن عدد المرشحين فى انتخابات النقابة العمالية هذه المرة أكبر من عدد المرشحين في انتخابات عام 2018، وأعلى نسب حضور وتصويت في الانتخابات تتواجد في انتخابات النقابات العمالية.

وأشار عبد المنعم الجمل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، إلى أن نسبة التصويت في انتخابات النقابة العمالية يتجاوز 95% في بعض الأحيان، مؤكدا أن النقابات العمالية ترفض التمييز ولا عنف ضد المرأة.

وأشارت عبد المنعم الجمل، نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، إلى أنهم تلقوا دعوة فى اتحاد العمال للمشاركة في الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي.