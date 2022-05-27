التفاصيل الكاملة لواقعة اعتداء جارد على طالب ببورسعيد.. مسئول قوافل المحافظة يعتذر باسم المحافظ للطلاب.. والمؤسسة الخيرية: الواقعة فردية ونتعرض لحملة تشويه

تفاصيل اعتداء على حارد خلال قافلة تعليمية بأحد الجمعيات الخيرية

بدأت بطلب رأى الطالب فى القوافل التعليمية المجانية فى بورسعيد وانتهت بخناقة واعتداء من أحد الجاردات

محضر صلح بين الطرفين بقسم شرطة العرب ينهى المشكلة

فيديو الواقعة يشعل السوشيال ميديا ضد المؤسسة على صفحات التواصل الاجتماعي

أمين مجلس أمناء مؤسسة مشكاة نور تؤكد فسخ عقد شركة الأمن فور علمها بالواقعة

مستشار محافظ بورسعيد التعليمى يعتذر للطلاب باسم المحافظ

الأهالى تطالب بعقاب المتسببين فى الواقعة

شهدت محافظة بورسعيد حالة من الغضب عقب اعتداء جارد يعمل لدى شركة أمن استدعته مؤسسة مجتمع مدنى لتأمين مقرات القوافل التعليمية المجانية التى تقام لطلاب الثانوية العامة تحت رعاية ودعم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تحت الاشراف التعليمى لمديرية التربية و التعليم بالمحافظة وتنظيم مؤسسة مشكاة نور للعلم و التنوير .

وترجع الواقعة التى اغضبت عموم أولياء الأمور وأهالى بورسعيد الى قيام احد الجاردات التى استعانت بهم المؤسسة، عقب محاضرة تعليمية بإنزال أحد الطلاب من أعلى منصة مسرح مدرسة بورسعيد الثانوية للبنات التى تقام بها المحاضرة بالاجبار عقب صعوده بناء على رغبة المنظمين لإبداء رأيه فى المحاضرات فما كان من الطالب خلال كلماته الا ان خرج بعبارات وصفها المنظمين على حسب ادعائهم بأن فيها تهكم على الدولة وهو ما دفعهم لإجباره على النزول من خلال التعليمات الصادرة الى الجارد .

ووقعت مشادة وتعدى من الجارد على الطالب داخل مسرح مدرسة بورسعيد الثانوية للبنات مما أغضب زملاء الطالب فما كان منهم سوى الاشتباك مع الجاردات دفاعا عن زميلهم وسط حالة من الهرج الشديد والتدافع التى كادت تؤدى الى كارثة فى غياب تام لقيادات بورسعيد التعليمية وسوء تعامل مع الأزمة من أفراد المؤسسة المجتمعية المسئولة عن التنظيم .

واكتملت وقائع الفصل الأول من الاحداث انتهت داخل قسم شرطة العرب بمذكرة صلح وتراضى بين الطرفين وتراضى واعتذار من أفراد المؤسسة و شركة الأمن للطلاب.

ومع نهاية الفصل الاول من الأحداث داخل قسم الشرطة بدأت وقائع الفصل الثاني على صفحات التواصل الاجتماعى عقب تسريب عدة مقاطع مجزأه من الواقعة الاصلية ممهورة بعبارات الغضب و اتهام المؤسسة المجتمعية بالتسبب فى كارثة كادت تودى بحياة الطلاب لسوء التنظيم و استغلال الجاردات للسيطرة على الطلاب فى مشهد غير مسبوق داخل المؤسسات التعليمية مطالبين محافظ بورسعيد بمحاسبة المتسببين فى الواقعة .

صفحات التواصل الاجتماعى فى بورسعيد تصب غضبها وهجومها الى المؤسسة المجتمعية طول يوم أمس دون رد من اى جهة يتبعها الأمر سواء المحافظة أو التربية و التعليم او المؤسسة التنويرية على الفيديو الذي تم تصويره وبثه فى مقاطع لا تتجاوز 30 ثانية مما زاد من توتر وغضب المواطنين من المؤسسة وتصرفها وهى التى لم تخرج ببيان اعتذار عما بدر من أحد أفرادها .

ليسدل الستار على الفصل الثانى من الأحداث وتبدأ وقائع الفصل الثالث بخروج أمين عام المؤسسة الاجتماعية على صفحتها ببيان أوضحت خلاله تعرضها لحملة تشويه ممنهجة من أحد النواب رغم ما تبذله من مجهودات كبيرة ضمن مبادرة حياة كريمة لخلاف النائب مع محافظ بورسعيد الداعم الأول للمؤسسة .

جاء مضمون رسالة الدكتورة نور الجمال رئيس مجلس أمناء المؤسسة التى يترأس مجلسها الدكتور أحمد عمر هاشم:" تخيل نفسك بتشتغل وسط أعداد كبيرة من الشباب المخلصين وكل شوية تتحط قدام تحدي .. و كل شوية يتعملك منشن ف شتيمة شكل".

وتابعت في البيان:" ووسط التزامات ضخمة في ٩ محافظات بورسعيد أقلهم شغل قالولي ولادك بتوع الثانوية العامة .. قلت مالهم؟ قالوا لازم قوافل مراجعات .. قلت لهم حاضر مطلوب ايه؟ قالوا تجمعيهم وتمسكي الإشراف كمؤسسة زي ما كنتي بتعمل اون لاين نفس الدور ده وقت الكورونا و طلع كتير من الأوائل من عندك.. قلنا حاضر فأحضرت ١٠٠ متطوع وجهاز إداري وجهاز إشرافي و حطيت بنرات بالجداول في الشارع و جبت شركة أمن عشان المعدات اللي جوه متتسرقش بروجكتورات وشاشات وكاميرات وعهد كتير جدا ".

وتابعت:" وعشان بيندس احيانا شباب عاوزة تعمل قلق فلشدة خوفي على بناتي جوه بقيت اخليهم يدخلوا البنات الاول و بعد كده الولاد و موقفة جارد ع الباب عشان فيه ناس متطفلة بتيجي عاوزة تخش تصور ولادي مهماش صحفيين حتى ، وانا مش بتاجر بصور ولادي ابدا.. قالولي البث يبقى من كل الصفحات ومش كل المحاضرة عشان الناس تضطر تيجي، رفضت وقلت لأ انا عاوزة كل ولادي يتعلموا في كل مكان في مصر وعملتها إعلانات ممولة ومنعت أي حد يصور غير مشكاة عشان الناس متتوهش على ١٠٠ صفحة وعشان بيبعتوا يسألوا عن مواعيد وحاجات محتاجها وانا حريصة إن يترد عليهم كلهم، و عشان يبقى فيه مرجعية لكل الدروس ".

واستكملت:" خليت في آخر المحاضرة ٤ دقايق بنكلمهم عن قيمة أخلاقية عشان عايزة افيدكم بكل شكل فطبعتلهم محتوى ملون جميل وخليت شباب مهذب يقف يشرح لهم وجبت دكاترة إرشاد نفسي ينصحوهم و يتجاوز بيهم ضغط الثانوية العامة و تعمدت أخذ آراء الولاد بعد كل محاضرة عشان أحقق أعلى نظام جودة و عملت استبيانات عن المحاضرات والتنظيم وكل الولاد أشادوا بالتنظيم و إذ بولد من ولادي اللي حضروا تهكم دون قصد منه على موظف من الموظفين والموظف تجاهل وعدى، قام الجارد قام وقاله عيب كده مينفعش تجيب سيرة البلد ولا تتكلم في حاجة وقام نغزه ف ايده قام الولد ضربه الشباب جاملوا بعض في مشكلة لم تتجاوز ٨ دقائق وانتهت".

وتابعت:" فلما وصلتني المشكلة فصلت شركة الأمن و طيبت خاطر ولادي مجراش حاجة .. إذ بشخص سيئ قاصد يبوظ القوافل لأنها نجحت بفضل الله يتصل بالشرطة ! ويحولها لمحضر و يتصالحوا الولاد وخلصنا ".

واستكملت :" تخيل بعد كل التعب ده يحصل لقطة خارجة عن إرادة المؤسسة فبدل ما نقول شكرا ونتعاتب لأ نشتم ونطلع أحقاد و نكتب كلام غير صادق بقصد التشهير".

ليسدل الستار على الفصل الثالث برد الدكتورة نور الجمال على الأحداث وليخرج الدكتور سيد غريب مستشار المحافظ التعليمى و مسئول القوافل التعليمية بالمحافظة بالفصل الرابع مقدم أعتذار رسمى لجموع الطلاب عن الحادث الفردي كما وصفه والذى وقع من أحد افراد الأمن التابعين للشركة التى استعانت بها المؤسسة المجتمعية بإسم مديرية التربية و التعليم .

ويؤكد أن محافظ بورسعيد لولا ارتباطاته لكان بين الطلاب اليوم خلال المحاضرات وحرصا من الحفاظ على مصلحة الطلاب قرر استكمال القوافل التعليمية تحت الإشراف الكامل للتربية و التعليم واستقدام اساتذة مهرة فى كافة التخصصات من خارج المحافظة لمعاونة أساتذة المواد المهرة فى بورسعيد لتقديم كل الخبرات العلمية الكاملة للطلاب للوصول الى التفوق وليس النجاح فقط .