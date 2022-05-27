مسخرون لخدمة الآخرين.. عضو مركز الأزهر للفتوى يتحدث عن فضل جبر الخواطر

تحدث الشيخ أحمد المشد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن أهمية جبر الخواطر، قائلا:" الله عز وجل جعل الناس تعمل لخدمة بعضها البعض..كل فرد مسخر لخدمة الآخر، باختلاف منصبه وقدراته".

واستشهد بقول الله عز وجل، قائلا: "وَالضُّحَى (1) وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى (2) مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى (3) وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى (4) وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى"، متابعا: هذا السورة مثل لجبر الخواطر.



وأكد "أحمد المشد" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، على فضل جبر الخواطر، موضحا: الله عز وجل عدد في القرآن الكريم صور جبر الخواطر، وهذا دليل على أهميته، مستشهدا بقول رسول الله "{ من قطع رجاء من ارتجاه قطع الله منه رجاءه يوم القيامة فلم يلج الجنة }".



ولفت إلى أن نشر الشائعات وتشتيت المواطنين من الأمور والأساليب المرفوضة في الإسلام، مشددا على أن الله عز وجل سيحاسبهم، مستشهدا بقول الله عز وجل :" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ".



