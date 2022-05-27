هتلعبوا باستاد القاهرة| ميدو لفريق الزمالك : شيلوا من دماغكم السحر والشعوذة

وجه أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، رسالة تحذيرية للاعبي الفريق، بعد قرار رابطة الأندية بإقامة مباراة الإسماعيلي في ستاد القاهرة.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلاً: “الزمالك هيلعب على ستاد القاهرة بكره أتمنى اللاعيبة تشيل من دماغها الكلام بتاع السحر والشعوذة والكلام ده”.

وتابع: “ده الملعب اللي الزمالك كتب فيه تاريخه..أرجوكم شيلوا الكلام ده من دماغكم..مفيش حد من الجمهور مصدق الكلام ده ولا هيصدق”.

وأضاف: “العبوا رجاله وقاتلوا جمهور النادي يستحق انكم تموتوا نفسكم”.

واختتم: “بحذر من أي تشتيت للاعيبة بقصة الملعب ان أي محاولة للانسحاب او حتى التهديد بالانسحاب بلاش تشتيت للاعيبة ال ٣ نقط دول مهمين جدا في مشوار الدوري”.

ويواجه نادي الزمالك نظيره الإسماعيلي، غداً في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، في إطار الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.