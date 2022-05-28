تعد طريقة عمل سلطة البطاطس المسلوقة للرجيم من المأكولات الخفيفة، والتي يُفضّل تَناولها الأشخاص بسبب الخضروات الغنية بالفيتامينات والمَعادن ومن أشهر تلك الأنواع سلطة البطاطس.

وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل البطاطس المسلوقة للرجيم، والتي يمكن تحضيرها في وقت قصير لا يتعدى ساعة إلا ربع، وتكفي لحوالي 4 أفراد ، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..



طريقة عمل سلطة البطاطس المسلوقة للرجيم



طريقة عمل سلطة البطاطس المسلوقة للرجيم



مقادير طريقة عمل سلطة البطاطس المسلوقة للرجيم :

4 حبة بطاطس مسلوقة

2 ملعقة كبيرة خل

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود

½ ملعقة صغيرة ملح

⅛ ملعقة صغيرة شطة

1 فص ثوم مفروم



طريقة عمل سلطة البطاطس المسلوقة للرجيم :

- قشري البطاطس ثم قطعيها إلى مكعبات صغيرة.

- أضيفي لها الثوم، ثم نكهيها بالملح والفلفل الأسود والشطة وقلبيها جيدا.

- أضيفي الخل للخليط وقلبي من جديد بهدوء.

- صبي سلطة البطاطس في طبق التقديم. ثم صبي فوقها زيت الزيتون وزينيها بالبقدونس. وتقدم باردة.