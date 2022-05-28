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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس مسئول محطة تموين سيارات بـ الأميرية يتلاعب في حصص السولار

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس المسئول عن محطة وقود بالأميرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتلاعب بالدفاتر الخاصة بإستلام حصة السولار الُمدعم المُنصرف للمحطة عمله.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (المسئول عن محطة وقود كائنة بدائرة قسم شرطة الأميرية) وذلك لقيامه بالتلاعب بالدفاتر الخاصة بإستلام حصة السولار الُمدعم المُنصرف للمحطة عمله.

وبفحص خزانات المحطة تبين وجود عجز فى كمية من السولار المنصرفة بلغت (1345 لتر سولار مُدعم).

بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية.

حطة وقود وقود التلاعب السولار حبس مباحث إدارة التموين

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