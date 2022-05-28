كامل العدد.. هاني عادل وأوسو لطفي وهاني الدقاق يشعلان مسرح الماركيه

تألق الثلاثي الغنائي، هاني عادل وأوسو لطفي وهاني الدقاق المعروفين سويا باسم HOH، في حفل غنائي كامل العدد مساء الجمعة، بمسرح الماركيه بالتجمع الخامس وبحضور أعداد كبيرة من الجماهير التي أشعلت الحفل بالاندماج مع النجوم الثلاث.

وغنى الثلاثي الشهير عدد من أعمالهم القديمة ولكن بتوزيع جديد، وقدموا سويا أغنية جديدة لاقت إعجاب الجمهور، فيما تألق هاني عادل بتقديم توزيعات بموسيقى الجاز والعزف على عدد من الآلات خلال العرض ومنها أغنيته الشهيرة “سوف أحكى عنك”.

أعقب ذلك عرضا خاصة لفريق وسط البلد الذي يحتفل هذا العام بمرور 25 عاما على تأسيسه، وحرص المغني الرئيسي للفريق هاني عادل بتحية الجمهور والاندماج معهم على أغاني “أنتيكا وكراكيب وعانقيني” وغيرهم.

أيضا حضر الحفل المغني “أبو” كضيف شرف، وغنى إلى جانب أوسو لطفي منظم الحدث أغنية جديدة لهما من المقرر طرحها قريبا، وعبر عن سعادته للتواجد في هذا الحدث الفني بجانب صديقه القديم مغني فريق “نغم مصري”.

واختتم الحفل بغناء فريق مسار إجباري، الذي افتتح فقرته بأحدث أغنياته “نص الحاجات" ثم غناء وتقع وتقوم، ورغم المسافة وغيرهم من أعمالهم الشهيرة.

وافتتحت الفرق الغنائية الثلاث موسم حفلات "Non Stop Music" في مسرح الماركيه في كايرو فستيفال سيتي بالتجمع الخامس، في أول حفل غنائي من نوعه يشهده المسرح واستمر لأكثر من أربع ساعات متواصلة في سهرة موسيقية أقرب ما تكون لمهرجان "مزيكا بدون توقف".

كما شهد حفل"Non Stop Music" أجدد إطلالات فرقة HOH إتش او إتش، بعد غياب طويب عن الساحة الجماهيرية، وتضم الفرقة ثلاثة أيقونات موسيقية في مصر تنتمي إلى فرق غنائية مختلفة، وهم هاني عادل من فرقة "وسط البلد"، وأوسو لطفي من فرقة "نغم مصري"، وهاني الدقاق من فرقة "مسار إجباري".