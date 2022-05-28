روسيا تعلن السيطرة على مدينة جديدة في إقليم دونباس بأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم "السبت"، السيطرة على مدينة كراسني ليمان، في إقليم دونباس بأوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، إن القوات الروسية سيطرت بالكامل على مدينة ليمان بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وأضاف كوناشينكوف أن القوات الروسية قضت على 260 من القوات الأوكرانية، وأسقطت مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو-25".

وأكدت كوناشينكوف تدمير 11 مركز قيادة و67 نقطة تجمع للقوات والمعدات الأوكرانية و8 مخازن ذخيرة ومقتل 260 من القوميين خلال اليوم الماضي.

وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية في بيانها إلى إسقاط مروحية من طراز مي-8 و18 طائرة مسيرة في أنحاء متفرقة.

وأعلنت أوكرانيا في وقت سابق، أن قواتها قد تضطر للانسحاب من آخر جيب للمقاومة في منطقة لوجانسك لتجنب الأسر مع التقدم السريع الذي تحققه القوات الروسية في الشرق، في تغيير كبير لتطورات الحرب الدائرة منذ ثلاثة أشهر.

وربما يُقرب الانسحاب الأوكراني الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من هدفه المعلن المتمثل في السيطرة على منطقتي دونيتسك ولوجانسك في شرق أوكرانيا بالكامل.

وحققت القوات الروسية مكاسب ميدانية في المنطقتين اللتين تكونان معا حوض دونباس، بينما قصفت مدنا وبلدات وحولتها لأنقاض.