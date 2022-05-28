موعد مباراة ليفربول وريال مدريد والقنوات الناقلة

تتجه أنظار جماهير الكرة العالميه لمتابعة اللقاء المنتظر بين ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا علي استاد دو فرانس في العاصمة الفرنسية باريس.

القنوات الناقلة لـ مباراة ليفربول وريال مدريد

وتذاع المباراة عبر قنوات “بي ان سبورتس” القطرية

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تشكيل ليفربول وريال مدريد في المباراة الهامة

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: روبرتسون، فان ديك، ماتيب، ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: تياجو الكنتارا، فابينيو، نابي كيتا.

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، دياز.

بينما من المتوقع أن يخوض ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تييبو كورتوا.

خط الدفاع: ميندي، ألابا، ميليتاو، كارفخال.

خط الوسط: مودريتش، كاسميرو، كامافينجا.

خط الهجوم: فينسيوس، كريم بنزيما، رودريجو.

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد

يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، بنظيره ريال مدريد الإسباني، اليوم السبت، في تمام التاسعة مساءً، على ستاد دو فرانس، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويخوض ليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا، باحثا عن رد اعتباره من ريال مدريد الذي يسعى من جهته إلى تعزير رقمه القياسي باللقب الرابع عشر في تاريخه.

ومن المؤكد أن مباراة اليوم على "ستاد دو فرانس"، لن تكون كأي مباراة أخرى بل ستكون النهائي الثالث لليفربول في المسابقة القارية خلال المواسم الخمسة الماضية، بعدما عوّض سقوط كييف أمام ريال مدريد في نسخة 2018 بإحرازه اللقب في الموسم التالي على حساب مواطنه توتنهام.

ويرى الكثيرون أن ليفربول يملك أفضلية ضئيلة ويبدو الأقرب إلى اللقب السابع الذي سيضعه على المسافة ذاتها من ميلان الإيطالي في المركز الثاني على لائحة أكثر الأندية تتويجاً، بفارق كبير عن خصمه المقبل الذي توّج بطلاً في 13 مناسبة، بينها ثلاثة توالياً بين 2016 و2018 وأربعة في خمسة مواسم بعدما أحرز أيضاً لقب 2014.

وفي حال نجح ليفربول بالخروج فائزا، سيتوج فريق المدرب الألماني يورغن كلوب موسما رائعا أحرز خلاله لقبي الكأسين المحليين وكان قريباً من لقب الدوري قبل أن يحسمه مانشستر سيتي بفارق نقطة في المرحلة الختامية

ولكن ليفربول ليس أمام أي فريق، بل هو ريال المتخصص بدوري الأبطال، المتلازم اسمه مع الكأس المرموقة، الفريق الذي يدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي الفائز بثلاثة ألقاب والذي خاض النهائي أربع مرات.

ورغم الانتقادات التي طالته في بداية مغامرته الثانية في "سانتياجو برنابيو"، نجح أنشيلوتي في قيادة النادي الملكي إلى الهيمنة على الدوري المحلي وصولاً إلى حسمه قبل أربع مراحل على ختام الموسم، فيما فرض وفريقه نفسيهما "ملوك" العودة من بعيد بعد المسار المثير في دوري الأبطال هذا الموسم.

ويتصدر الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني، قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا لهذا العام برصيد 15 هدفا، بينما يأتي محمد صلاح في المركز الثالث برصيد 8 أهداف.

وسجل كريم بنزيما 3 أهداف في مرمى مانشستر سيتي في ذهاب وإياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

بينما ساهم محمد صلاح في فوز فريقه ليفربول على فياريال ذهابا وإيابا والتأهل إلى المباراة النهائية بدورى أبطال أوروبا.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا:

1- كريم بنزيما، ريال مدريد، 15 هدفا.

2- ليفاندوفسكي، بايرن ميونيخ، 11 هدفا.

3- محمد صلاح، ليفربول، 8 أهداف.

4- رياض محرز، مانشستر سيتي، 7 أهداف

5- أرنوت دانجوما، فياريال، 6 أهداف.

6- فيرمينو، ليفربول، 5 أهداف.

7- رودريجو، ريال مدريد، 3 أهداف.

8- لويس دياز، ليفربول، 3 أهداف.

9- جابريل جيسوس، مانشستر سيتي، 3 أهداف.

10- ساديو ماني، ليفربول، 3 أهداف.