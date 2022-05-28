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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب العدل يشارك في الاجتماع التنفيذي لشبكة الحرية الليبرالية بتونس

رئيس حزب العدل على
رئيس حزب العدل على هامش الاجتماع التنفيذي لشبكة الحرية الليب

شارك النائب عبدالمنعم إمام عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل في فاعليات الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي لشبكة الحرية الليبرالية بمدينة تونس العاصمة وذلك لمناقشة الحلول الليبرالية المقترحة للتحدايات البيئية المختلفة.

وشهد اللقاء الذي عقد على مدار يومي ٢٧ و٢٨ مايو الجاري عرضا لأهم التحديات المناخية وتأثيرها على الاقتصاد ومستقبل المنطقة خلال القرن الحالى ومشاركة الخبرات والمقترحات المنتظر طرحها بقمة المناخ COP27 المقرر عقدها بشرم الشيخ شهر نوفمبر القادم.

وضم وفد الحزب أيضا الأستاذ أحمد السيد أمين العلاقات الخارجية بالحزب، حيث ناقش الوفد سبل التعاون المشترك  مع الوزيرة الدكتورة حكيمة الحيطي رئيس الليبرالية الدولية والسيد محمد غراس رئيس شبكة الحرية الليبرالية، كما تم إجراء عددا من الاجتماعات مع قيادات أحزاب: آفاق تونس، وتيار المستقبل اللبناني، والحركة الشعبية والاتحاد الدستورى والمغربي الحر بالمغرب، ومنتدي الفكر الحر الأردني، وذلك لمناقشة التحديات السياسية والاقتصادية التى تواجه المنطقة وسبل التعاون المستقبلى بين هذه الاحزاب وحزب العدل.

وجدير بالذكر ان شبكة الحرية الليبرالية (AHLN)، التي أنشئت في عام 2021، هي شبكة تجمع الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية ومراكز الفكر الليبرالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتسعى جاهدة لتحقيق القيم الليبرالية وتبادل الخبرات لتعزيز القيم العالمية للحرية والديمقراطية وسيادة القانون والازدهار الاقتصادي في الاقتصاد الحر.

حزب العدل تونس شبكة الحرية الليبرالية بتونس مجلس النواب شرم الشيخ قمة المناخ COP27

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