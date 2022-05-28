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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل على المخطوبة استئذان خطيبها قبل الخروج ؟.. أزهري يجيب

فترة الخطوبة
فترة الخطوبة

هل يجوز للمخطوبة استئذان خطيبها قبل الخروج ؟ .. قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا، إنه لا يجب على المخطوبة الاستئذان من خطيبها، والخاطب رجل غريب ليس له علي المخطوبة أي حق.

وأضاف "الأطرش"، في إجابته عن سؤال ورد له من شخص يقول فيه، "هل يجب على المخطوبة الاستئذان من خطيبها قبل الخروج لأي مكان؟ وهل من حق الخاطب أن يمنعها؟"، قائلًا "لا يحق له منعها، بل لا يحق لها أصلا أن تتصل به لتستأذن منه، والواجب عليها أن تستأذن من والدها أو وليها إن كان الوالد غير موجود".

 

حكم خروج الخاطب مع مخطوبته بمفردهما 

 

قالت دار الإفتاء ، إن الإسلام أباح للخاطب أن يرى مخطوبته، بحضور أحد محارمها كأبيها أو أخيها أو عمها أو خالها.

وأضافت دار الإفتاء في بيان لها: "للخاطب أن يكرر هذه الرؤية إذا لم تكفِ المرة الواحدة، والأصل في ذلك هو ما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- عن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: «انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما»، ويباح له أن ينظر إلى وجهها وكفيها؛ لأنهما ليسا بعورة، ولأنه يستدل بالوجه على الجمال أو ضده، وبالكفين على خصوبة البدن أو عدمها".

وأوضحت أنه لا يجوز اختلاط الخاطب بمخطوبته وخروجه معها منفردين كما يفعل بعض الشباب الآن بحجة أنهم يريدون التعرف إلى من يخطبونها من الفتيات.

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حكم التصريح بالحب للمخطوبة

قالت دار الإفتاء إن الخاطب أجنبي عن خطيبته قبل حصول العقد الشرعي، وبالتالي فيحرم عليه معها كل ما هو محرم مع الأجنبية، فلا يجوز أن يختلي بها، ولا أن يخاطبها بما يمكن أن يؤدي إلى فتنة".

وأضاف أن العلاقة بين الخاطب والمخطوبة ينبغي أن تقيد بأحكام الشرعية، فلا يقول لها من الكلام ما لم يجز أن يقول لها إلا بالزواج، فالكلام الذى يكون فيه تصريح بالحب وبالأشياء التى يقوله الزوج لزوجته لا يجوز للخاطب أن يقوله لمخطوبته، منوهًا إلى أنه من الممكن فى التصريح بحبه لها هو مما أن يؤدي إلى الفتنة، وبالتالي فهو حرام، فالواجب التزام الخطيب مع خطيبته بالآداب الشرعية وذلك يقتضي البعد عن التصريح لها بمثل هذه الأمور.

وتابع: "أما مسالة الخروج فلا مانع ويكون ذلك بإشراف الوالى لكن إن خرج معها دون علم أوليائها فهذا لا يجوز، أما بعد الزواج الشرعي فالأصل إباحة التصريح بذلك ولو أمام الناس، لكن ينبغي مراعاة العرف والعادات في مثل ذلك، فإذا كان التلفظ بمثل هذه العبارات ما يخدش الحياء في عرف البلد فينبغي للزوج والزوجة اجتناب ذلك.

 

حكم خروج الخاطب ومخطوبته في الأماكن العامة 

قال الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز للمخطوبة الخروج مع خطيبها في الأماكن العامة منفردين.وأضاف « العجمي» في إجابته عن سؤال: « ما حكم خروج الخطيبة مع خطيبها؟» أن ذلك جائز إذا كان معها محرم تأنس به كأب أو أخ أو أم.
وتابع أمين الفتوى عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على  صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك» أن وجود محرم معها ضروري لدرء المفاسد.

هل يجوز للمخطوبة استئذان خطيبها حكم خروج الخاطب مع مخطوبته

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