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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

قبل بدء الامتحانات.. نصائح لطلاب الثانوية العامة للحصول علي درجات مرتفعة

ثانوية عامة
ثانوية عامة

نصحت الدكتورة سامية خضر استاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، طلاب الثانوية العامة باتباع بعض الخطوات  للحصول على درجات عالية فى امتحانات الثانوية العامة.

وأكدت الدكتورة سامية خضر خلال تصريحاتها لـ صدي البلد"، علي ضرورة وضع جدول للمذاكرة والمراجعة في الوقت المناسب للطالب، لافتة إلى أن افضل وقت للمذاكرة يكون في الصباح الباكر وقبل ساعات النوم ليلا.

وأشارت إلى ضرورة إعطاء الأولوية في المراجعة للامتحانات التي تشكل أكبر نسبة من درجات المواد، مضيفة أنه يجب مراجعة المواد الاكثر صعوبة أولا ثم الأسهل، حتى يكون العقل أكثر تركيزا ونشاطا مما يعطى نتيجة أفضل.

وطالبت استاذة علم الاجتماع باخذ قسط من الراحة اليومية بعد المذاكرة بطريقة صحيحة والمراجعة مع الأساتذة المتخصصين.

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وشددت خضر علي ضرورة مراجعة الوسائل الخارجية المتاحة وكتب الوزارة  بما في ذلك الكتب والإرشادات المسموعة ومقاطع الفيديو الملخصة عبر الإنترنت مع تظليل النقاط المهمة في دفتر مراجعة .

ونصحت استاذ علم الاجتماع بضرورة حل التمارين والامتحانات السابقة لتدريب الذهن على التعامل مع الامتحانات، ولكي يتعود التلميذ على الأسئلة والأجوبة، مشددة على ضرورة تخصيص وقت للاسترخاء والجلوس مع العائلة كنوع من الترفيه؛ للخروج من جو المذاكرة والعودة إليه بكامل طاقة ونشاط التلميذ وتركيزه.

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