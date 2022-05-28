بصور مع أحمد زكي.. محمد لطفي يستعيد ذكريات فيلم كابوريا: أستاذي

استعاد الفنان محمد لطفي، ذكرياته مع النمر الأسود، الفنان الراحل أحمد زكي، وذلك عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر محمد لطفى صورة له من كواليس فيلم كابوريا، رفقة الفنان الراحل، وعلق عليها "مع أستاذي احمد زكي، من كوليس فيلم كابوريا، أنا مكنتش عارف إني عندي عضلات الظهر دي".

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يعد دور الفنان المصري محمد لطفي في فيلم «كابوريا»، من أهم أفلامه التي شارك بها، رغم كونه كان في بداية حياته الفنية.

ويُعرض حاليا للنجم محمد لطفى فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا، منى زكى، يسرا اللوزى، ظافر العابدين، ريم مصطفى، أحمد فؤاد سليم، زكى فطين عبد الوهاب، أكرم الشرقاوى، محمود غريب، وضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو، شيماء سيف وتأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.