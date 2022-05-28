خالد بيومي : اللي هيشجع ريال مدريد النهارده ليس مِنَّا

دعم المحلل الرياضي خالد بيومي، النجم المصري محمد صلاح لاعب الريدز قبل نهائي دوري أبطال أوروبا المرتقب الليلة ليفربول ضد ريال مدريد في تمام الساعة 9 مساء.



و كتب بيومي على موقع التواصل الأجتماعي "تويتر" "‏‏اللي هيشجع الريال النهارده ليس مِنَّا😍هنشجع إبننا مو بكل الحُب❤️وعلي فكرة الصورة فوتوشوب"



وتتجه الأنظار اليوم على محمد صلاح بعد تصريحاته الأخيرة عن ريال مدريد الذي توعد فيها بالفوز بعد الخسارة في نهائي دوري الأبطال في 2018 أمام ريال مدريد أيضا.



ويصارع ليفربول من أجل الفوز باللقب الـ 7 في تاريخهم أما ريال مدريد فيريد أن يبتعد عن جميع الأندية باللقب الـ 14 ويذكر أن اللقاء يقام في ستاد دي غرانس في باريس عاصمة فرنسا.