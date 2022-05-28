مخلصة.. أحمد موسى: كل الدعم لـ وزيرة الهجرة وأسرتها..فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، سيدة وأم مصرية تتعرض هي وعائلتها لمحنة شديدة بعد اتهام ابنها في جريمة قتل في امريكا .

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" كل الدعم لـ نبيلة مكرم وكل عائلتها".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" نبيلة مكرم وزيرة مخلصة تعمل من أجل بلدها ولا تتأخر أبدا عن أي طلب من المصريين المتواجدين في الخارج ".

واكمل الإعلامي أحمد موسى :" وزيرة الهجرة نبيلة مكرم وزيرة محترمة، وتدعم بلدها مصر بمنتهى القوة و تجوب الكرة الأرضية لمصلحة مصر ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" ابن السفيرة نبيلة مكرم في أزمة كبيرة وأحيي نبيلة مكرم على شجاعتها وعدم إنكارها لاتهام ابنها في جريمة بأمريكا ".

