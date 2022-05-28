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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

15 دقيقة.. غياب للفرص في نهائي دوري الأبطال بين ليفربول وريال مدريد

ليفربول وريال مدريد
ليفربول وريال مدريد

مرت 15 دقيقة من أحداث مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقي ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، والنتيجة تشير للتعادل السلبي بين الفريقين.

فريق ليفربول بدأ المباراة بسيطرة وضغط مكثف على لاعبي ريال مدريد، لكن سرعان ما انطلقت تلك السيطرة للاعبي الفريق الإسباني، دون وجود أي فرصة للتهديف على أي من المرميين في أول 15 دقيقة بنهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي الدقيقة السابعة انطلق الأوروجواياني فيدي فالفردي بسرعته من الجانب الأيمن، ليرسل كرة عرضية قابلها فيرجيل فان دايك بالتشتيت قبل أن تصل لأي من لاعبي ريال مدريد.

وأرسل محمد صلاح كرة لساديو ماني في الجهة اليمنى وذلك في الدقيقة العاشرة، لكنه فشل في التعامل معها حيث خرجت منه لركلة مرمى لصالح ريال مدريد.

وأرسل أندرو روبرتسون كرة عرضية من الجهة اليسرى، لكن تيبو كورتوا أمسك بالكرة بسهولة.

وكان مقررًا أن تنطلق مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، لكن تم تأجيلها حتى التاسعة و 36 دقيقة بسبب تأخر وصول جمهور ليفربول للمدرجات.

وحاول فينسيسوس جونيور اختراق دفاعات ليفربول من الجهة اليسرى، لكن إبراهيما كوناتي قام بقطع الكرة منه بشكل رائع في الدقيقة 15.

تشكيل ليفربول

 

وضم تشكيل ليفربول كل من:

 

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون

خط الوسط: فابينيو - جوردان هندرسون - تياجو ألكانتارا

خط الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - ساديو ماني

 

تشكيل ريال مدريد

 

وضم تشكيل ريال مدريد كل من:

 

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال- إيدير ميليتاو - ديفيد ألابا - فيرلاند ميندي

خط الوسط: كاسيميرو - فيدي فالفيردي - توني كروس - لوكا مودريتش 

خط الهجوم: فينسيوس جونيور - كريم بنزيما

 

ويجلس على مقاعد بدلاء ريال مدريد كل من: أندريه لونين - توني فويداس- ناتشو فيرنانديز - إيدين هازارد - ماركو أسينسيو - مارسيلو - لوكاس فاسكيز - جاريث بيل - داني سيبايوس - رودريجو - إيسكو - ماريانو دياز - إدواردو كامافينجا.

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