دهس أحدهم.. شاهد سائق يقتحم بسيارته صالون تجميل في أمريكا

سائق متهور اقتحم بسيارته متجر للتجميل في ولاية أريزونا بالولايات المتحدة، ودهست سيارته أحد العملاء بينما تقوم بقص أظافرها.

ووفقا لصحيفة “نيويوك بوست”، قال مندوب مبيعات يعمل بالمتجر - لم يذكر اسمه، أنه تعرض لصدمة جراء اقتحام السيارة المسرعة للمتجر، وقال: “نحن والعملاء محظوظون لأننا ما زلنا على قيد الحياة”.

وكان قد وقع الحادث في متجر التجميل في تيمبي، وتابع للشرطة : “شعرت وكأنه زلزال”، وكان قد وقع الحادث بعد أن قام السائق دون قصد بالضغط على البنزين بدلاً من دواسة الفرامل.

ووفقا للقطات الفيديو التي تم عرضها من كاميرات مراقبة الشارع، تبدأ اللقطات الأمنية ، التي تم تحميلها بواسطة حساب “تيمب بوليس”، بظهور رجلين يتحدثان معا داخل المتجر، وفجأة تمر سيارة بيضاء مسرعة عبر واجهة المحل وتضرب الضحايا قبل أن تصطدم بممرات المتجر وينتهي المقطع بتوقف السيارة ثم الرجوع للخلف إلى مدخل المحل.

ووفقًا لشرطة تيمبي ، فقد وقع الحادث بعد أن قام السائق عن غير قصد بالضغط على البنزين بدلاً من دواسة الفرامل، وأصيب في هذا الحادث ضحيتين هما موظف مبيعات وموظف آخر.

ونُقل الرجلان بعد ذلك إلى المستشفى حيث تلقيا العلاج من إصابات طفيفة، وقال مندوب المبيعات إنه يتعافى من جروح في رأسه وذراعيه وساقيه ، مع خياطة جرح خمس غرز في يده.

في حين لم يتم اتهام السائق بالحادث، فقد تم القبض عليه منذ وقت الحادث وفقا لمذكرة من شرطة تيمبي، وقال مندوب المبيعات المصاب: “أنا ممتن لأن أحداً لم يمت، وفي تلك اللحظة ، اعتقدت أنني سأموت، لكن الحمد لله ما زلت على قيد الحياة”.

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