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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

للرضع والأطفال.. الصحة: توفير 13 ألف عبوة ألبان لمواجهة الحساسية والأمراض المزمنة

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن الخدمات التي تقدمها الوزارة للأطفال الرضع بالمجان، والتي جاء من ضمنها توفير لبن الأطفال.

وأوضحت الوزارة، ان الالبان شبيهة للبن الام تستخدم ببعض المشاكل الصحية كالأمراض المزمنة، والأطفال الذين لديهم نقص شديد في النمو، وللمصابين بحساسيه ضد مكونات البان الابقار.

 

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبد الغفار، انه تم توفير اكثر من ١٣ ألف عبوة لبن للأطفال ذوو الحساسية من الألبان، تكفي 4 اشهور.


 

واوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن توفير العبوات في المراكز التالية علي مستوى الجمهورية :- 

 

الأمراض المزمنة وزارة الصحة والسكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان وزارة الصحة والسكا الاطفال لبن الأطفال

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