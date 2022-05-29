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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية: ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب على المواطنين بالقاهرة

النصب على المواطنين
النصب على المواطنين

رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إحدى الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى تتضمن تجمع عدد من الأشخاص أمام إحدى الشركات لتضررهم من قيام (أحد الأشخاص) بتجميع مبالغ مالية منهم نظير تسليمهم وحدات سكنية وقام بالنصب عليهم.


بالفحص تبين أنه بتاريخ ٣١يناير الماضى تبلغ من(أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القاهرة، مفوضاً عن عدد ١١شخصآخر)بتتضرهم من (صاحب إحدى الشركات للتسويق العقارى- الكائنة بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة– له معلومات جنائية– مقيم بالقاهرة) وذلك لقيامه بالنصب والإحتيال عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت نحو (٩مليون جنيه) نظيرالتعاقدعلى وحدات سكنية إلا أنه لم يقم بالبناء حتى تاريخه ورفض رد المبالغ المالية وقام بغلق الشركة المملوكة له والهروب من المبلغين.


وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد مكان المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بأنه قام بغلق الشركة ملكه عقب تحرير عدد من المواطنين محضر له، وتعثره من إتمام الإتفاق بينهم بسبب جائحة"كورونا" وكذا توقف الحاجزين عن سداد الأقساط.
 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

الأجهزة الامنية وحدات سكنية التجمع الخامس النصب والاحتيال تحديد مكان المتهم

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