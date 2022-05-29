عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جنايات أسيوط تنظر محاكمة 5 أشخاص متهمين بقتل نجل عمهم وشطر جثته نصفين

صدى البلد

تنظر الدائرة الثانية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط برئاسة المستشار أحمد خلف محروس اليوم محاكمة 5 أشخاص متهمون بقتل نجل عمهم وشطر جثته نصفين وإلقائها في مصرف مائي بديروط.

جنايات الفيوم تؤجل محاكمة قاتلة نجلتها انتقاما من زوجها الى الثلاثاء

جنايات المحلة تقضي بمعاقبة 3 محامين تعدوا على رئيس حي سنة مع إيقاف التنفيذ

وكان المستشار مؤمن رضوان المحامي العام الأول لنيابات شمال أسيوط الكلية أحال 5 أشخاص إلى محكمة الجنايات متهمين بالاشتراك في قتل نجل عمهم وشطر جثته نصفين وإلقائها في أحد المصارف المائية بمركز ديروط بأسيوط.

تعود وقائع القضية رقم 38373 لسنة 2021 جنايات مركز ديروط إلى تلقي مركز شرطة ديروط يوم 2 سبتمبر الماضي بلاغاً من شخص يدعى "عدي . إ .ع" مقيم شارع الصعايدة بمدينة ديروط بتغيب شقيقه "علي" عن المنزل واتهام عمه زوجته وأبنائه بأنهم وراء تغيبه.

على الفور أمر اللواء الدكتور عمر السويفي مدير أمن أسيوط بتشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء وائل نصار مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن وقيادة الرائد محمد عطية رئيس مباحث مركز ديروط وبعد تفريغ الكاميرات المتواجدة بالشارع وبإجراء التحريات السرية تبين قيام كلا من " أدهم . أ . س " 33 سنة نجار ، وأحمد . س . ع " 60 سنة نجار موبيليات ، و " شادية . م . ع " 53 سنة مقيمين بشارع الصعايدة بمدينة ديروط و " رغد . أ .ع " 34 عاما، مقيمة قرية دحروج ، و علي . س . ع " مقيم منطقة العتالين بمدينة ديروط باستدراج المجني عليه إلى منزل المتهمين القديم المجاور لمنزل المجني عليه والتعدي عليه بالأسلحة البيضاء حتى إن فارق الحياة وقاموا بشطر جثته إلى نصفين وإلقائها في أحد المصارف المائية .

وتمكنت مباحث مركز ديروط من ضبط المتهمين وبتضييق الخناق عليهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بدعوى قيام المجني عليه بإقامة علاقة غير شرعية مع نجلة المتهمان الثاني والثالث وشقيقة الأول فقرروا الانتقام منه وارشدوا عن مكان إلقاء الجثة والأسلحة المستخدمة في الواقعة .

واعترف المتهمان الأول والثاني أمام ،  أنور صلاح ، وكيل نيابة مركز ومدينة ديروط ، بارتكاب الواقعة بعرض الانتقام حيث قال المتهم الأول " أدهم " في تحقيقات النيابة : تلقيت اتصال من زوج شقيقتي " ندا " والذي يعمل بالمملكة العربية السعودية بأنه وصلت إليه بعض مقاطع التسجيلات بإقامة علاقة غير شرعية بين المجني عليه وشقيقتي " زوجته " وقام بإرسال التسجيلات إلي وشاهدتها وأخبرت والدي بها وقررنا الانتقام من ابن عمي " المجني عليه " بان نقتله ويوم الواقعة 2 سبتمبر اتصلت عليه وطلبت منه أن أقابله بمنزلنا القديم المجاور لمنزله وبالفعل التقينا حوالي الساعة العاشرة مساءا وواجهته بما قاله لي زوج أختي والتسجيلات التي أرسلها لي ودار بيننا نقاش حاد وقمت بإخراج مطواة كانت معي وفتحتها عليه ولكن قام بإمساكها مني فقفلت على أصبعي الإبهام الأيمن مما أصاب أصبعي ولكن تمكنت من فتحها مرة أخرى وقمت بطعنه في رقبته من الناحية الشمال وفر مسرعا إلى الطابق الأعلى بالمنزل فأسرعت خلفه وجدته ملقى على الأرض غارقا في دمه وينطق الشهادتين.

فيما اعترف المتهم الثاني عم المجني عليه قائلا : علمت من أبني  أدهم  " المتهم الأول " بان علي " المجني عليه " على علاقة بابنتي " ندى " والتي يعمل زوجها بالسعودية فاتفقت مع ابني انه لازم " علي " يموت ويوم الواقعة كانت نائم في المنزل جاء لي "ابن أخي" وقال لي الحق ابنك "أدهم" ضرب "علي" وقمت مسرعا إلى منزلنا القديم وكان معايا الخنجر الخاص بي وعندما وصلت إلى المنزل وجدت ابني وكان معه أحد أقاربنا و"علي" ملقاة على الأرض طريح قمت بإخراج الخنجر وطعنه به حتى فارق الحياة وخرج بعدها ابني وقام بالاتصال بـ" علي . س" المتهم الخامس ، وأنا عدت إلى منزلي وانتظرت إلى أن جاء "علي . س" المتهم الخامس في الصباح وذهبنا معا إلى المنزل القديم وكانت معي " سنجه وعندما دخلنا المنزل وشاهدت جثة " علي " ملقاة على وجهه قمت بضربها بالسنجه حتى أن قسمتها نصفين وقمنا بوضع جثته داخل جوالين بلاستيك كل نصف في جوال وحمله بسيارة قيادة "علي . س" المتهم الخامس، وإلقائها في ترعة البدرمان حتى لا يلاحظا المارة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني تهمة قتل المجني عليه " علي . إ . ع " عمدا مع سبق الإصرار والترصد بسلاح ناري " فرد رصاص " وأسلحة بيضاء " مطواة ، خنجر ، سنجه " بأنه قام المتهم الأول باستدراج المجني عليه إلى مسكن المتهم الثاني وما ان ظفروا به حتى باغته المتهم الأول بعدت طعنات بجسده بسلاح ابيض وكال له الضرب بمقبض السلاح الناري على رأسه وحضر المتهم الثاني وانهال عليه طعنا بسلاح ابيض حتى أن فارق الحياة .
واشترك المتهمتان الثالثة والرابعة بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمان الأول والثاني في ارتكاب الواقعة وذلك بان اتفقوا على إزهاق روح المجني عليه وأحضرت المتهمة الرابعة سيارة زوجها " المتهم الخامس " لنقل جثة المجني عليه عقب قتله وقاموا بحمل الجوالين بهما الجثة وقادها المتهم الخامس إلى أن قاموا بإلقاء الجثة في ترعة البدرمان .
كما وجهت النيابة العامة للمتهمين بأنهم قاموا جميعا بإخفاء جثة المجني عليه بأن قام المتهمون الأول والثاني والخامس بشطر الجثة نصفين ووضعها في جوالين بلاستيك ونقلها بسيارة المتهم الخامس وقاموا بإلقائها في ترعة البدرمان.

أسيوط اخبار اسيوط جنايات أسيوط محكمة جنايات اسيوط المحام العام بأسيوط 5 متهمون مركز ديروط امن اسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ربنا أكرمنا.. عمرو أديب يكشف مفاجأة عن ملء سد النهضة.. فيديو

الذهب يتراجع 10 جنيهات في ختام تعاملات اليوم السبت

خطوة مفاجئة.. ليفربول يرد على قنبلة ماني وغموض صلاح بقرار جديد

سعر الذهب اليوم الأحد 29-5-2022

رابط نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسى بمحافظة القاهرة

أسرار القطعة 39.. القصة الكاملة لمقتل 5 من أسرة واحدة في مذبحة الريف الأوروبي

الكل مذبوح.. أول تعليق من نجل ضحية مذبحة الريف الأوروبي .. فيديو

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني في سوهاج

موضوعات متعلقة

جنايات الإسكندرية: السجن عامين لعاطل بتهمة هتك عرض طفلة

جنايات المنيا: الإعدام لـ 9 متهمين في قضية أخذ بالثأر بمغاغة

ترشيحاتنا

المفوضية الأوروبية بالقاهرة: مصر لها دور ريادي في إنقاذ البيئة من التلوث

6 حيل سرية بتطبيق واتساب قد يجهلها المستخدمون

الحكومة تقلص اقتراضها من البنوك في أسبوع بمقدار 2.5 مليار جنيه

جفاف شديد.. فرنسا تحد من استخدام المياه

2000 جنيه رسوم رخصة السايس بقانون تنظيم أماكن و ساحات انتظار السيارات

المرحلة الثانية من الانتخابات النقابية العمالية|8 إجراءات و5 رسائل هامة للاتحاد العام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. شبيه «أميتاب باتشان» يثير حيرة العالم |فيديو

خلال مكالمة فيديو.. شاب يفاجئ والديه بالقفز من طائرة في أيرلندا|شاهد

حادثة غامضة.. إصابة 120 طفلا ومدرسا بسرطان الدماغ في مدرسة أمريكية

قريبا.. أمطار من النيازك تضرب الولايات المتحدة الأمريكية|صور

فيديو

تأليف تركي آل الشيخ.. الأكشن والتشويق يسيطران على البرومو الرسمي لمسلسل الثمانية

أبويا وأناحرة فيه .. كاندي القيسي تنشر صورتها مع والدها المتوفى .. ما القصة ؟

فينيسوس يسجل الهدف الأول لـ ريال مدريد أمام ليفربول .. شاهد

شاهد .. هتافات مدوية لجماهير الأهلى بعد الوصول للمغرب لحضور نهائى أفريقيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

مني أحمد

الساحر.. يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 25.. شهادتي حول اقتحام أمن الدولة

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

اﻟﻤﺰﻳﺪ