تأليف تركي آل الشيخ.. الأكشن والتشويق يسيطران على البرومو الرسمي لمسلسل الثمانية

نشر الفنان خالد الصاوى الإعلان الرسمى لمسلسل “الثمانية” والذى من المقرر أن يعرض خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر.

وكتب خالد الصاوى : “الاعلان الرسمى لمسلسل ”الثمانية".

ويسيطر على البرومو مشاهد الاكشن والتشويق بين خالد الصاوى وآسر ياسين.

وكان كشف الفنان خالد الصاوى تفاصيل شخصيته فى مسلسل “الثمانية” المقرر عرضه قريبا على منصة شاهد.

وكتب خالد الصاوى عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك :" ناصر المنشاوي، تصدير واستيراد اغذية ومشروبات، تلاحقه الشبهات والتحريات بلا جدوى إذ انه يتقن العمل في النور، ويتقن الجرائم في الظلمة، اسرع من أي خصم واشد تنكيلا، اجتماعي جدا ظاهريا، لكنه مستوحد وموروط في شرنقته التي صنعها للدفاع ثم صارت سجنا معقولا له ولذكرياته المرة ، وضلالات العظيم المضطهد، وهلاوس التلاطم بين نطفة الادمية فيه وغدر البشر والقدر، وقد وصل لاخر الخط ، الان سيقتل خصومه جميعا ، او سينتحر بعنجهية قبل قتله".

تركى آل الشيخ

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية البوستر الدعائي لمسلسل ( الثمانية ) وهو أول مسلسل من تأليفه.

مسلسل الثمانية بطولة آسر ياسين وخالد الصاوي ومحمد علاء وريم مصطفي ومحمود البزاوي وحنان سليمان، وفي ظهور خاص النجوم محمد ممدوح وغادة عادل و العديد من النجوم العرب و الأجانب.

المسلسل من اخراج احمد مدحت وإشراف عام علي الانتاج حمادة اسماعيل، ومن إنتاج شركه رزام وهو اول انتاج للشركة التي حرصت علي جودة المحتوي، فقامت بالاستعانة بفنيين اجانب علي مستوي عال في التصوير والصوت والخدع البصرية والموسيقي التصويرية وتصميم البوستر الدعائي والبرومو التشويقي.