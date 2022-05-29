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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 52 محضرا تموينيا متنوعا بأسواق دمياط

صدى البلد

شنت مديرية التموين بدمياط بإشراف المحاسب على الغزاوى مدير عام تموين دمياط، حملة موسعة على الأسواق والمحلات العامة.

أسفرت عن تحرير 2 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ويستحق عنه غرامة تسدد لصالح هيئة السلع التموينية، 2 محضر بيع بازيد من السعر المقرر، والتحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة العامة للتصرف. 

كما تم تحرير 2 محضر موزع غاز لعدم الإعلان عن سعر استبدال أسطوانة الغاز، 2 محضر عدم إعلان عن مخزن تابع للمحل، 5 محاضر تعبئة مواد غذائية فى ورق مطبوعات وأكياس سوداء لخطورتها على صحة المواطنين. 25 محضرا عدم إعلان عن الأسعار فى مكان ظاهر للجمهور، 12 محضرا عدم حمل شهادة صحية  تؤكد خلو العامل من الأمراض المعدية.

 بلغ إجمالى عدد المحاضر المحررة  52 محضرا. وبلغ إجمالى ما تم توريده من القمح نهاية أمس 43609,753 طن.

تم اتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

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