التموين : لا يوجد نقص في أي سلعة غذائية بالأسواق

قال عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنه لا يوجد نقص في أي سلعة غذائية بالأسواق، مؤكداً أن الدولة تسير بإستراتيجية كبيرة، وأهداف و خطوات ثابتة من أجل توفير السلع للمواطنين.

وأضاف عبدالمنعم خليل، اثناء استضافته مع برنامج "صباحك مصري "المذاع على فضائية "mbc masr"، أن المبادرات، و السيارات المتنقلة، والأسواق المتنقلة التى تطلقها وزارة التموين مستمرة في المناطق الأكثر أحتياجاً و الأكثر من حيث الكثافة السكانيه.

وأوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن القيادة السياسية توجه بالأطمئنان على المخزون الأستراتيجي أسبوعياً.