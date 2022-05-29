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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا.. الكاف يؤكد لـ الأهلي إقامة مباراة الوداد بتقنية الـVAR دون توقف

الاهلي
الاهلي

أكد النادي الأهلي، في بيان رسمي عدم وصول إخطار من الاتحاد الأفريقي “ الكاف ” يفيد استكمال لقاء نهائي أفريقيا أمام الوداد المغربي، في حالة تعطل تقنية الحكم الفيديو المساعد VAR أثناء سير المباراة.

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وكتب النادي الأهلي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : الأهلي لم يتلق أي مكاتبات من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ، بخصوص توقف أو احتمالية توقف الـ«VAR» أثناء نهائي دوري الأبطال غدًا، بل وأكد مسئولو الـ«كاف» في الاجتماع الفني للمباراة ، والذي انتهى منذ دقائق لممثلي النادي الأهلي، في ذات الاجتماع على إقامة المباراة بوجود تقنية الـ«VAR» دون توقف، وأن ما يتردد خلاف ذلك غير صحيح بالمرة.

ويلتقي الأهلي مع الوداد في التاسعة مساء غدا الأثنين في نهائي دوري أبطال أفريقيا خلال المباراة التي تجمعهما على مركب محمد الخامس، حيث يأمل المارد الأحمر في التتويج باللقب الحادي عشر في تاريخه، بينما يدخل الوداد اللقاء وعينه على اللقب الثالث.

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