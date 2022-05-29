السفير الألماني بالقاهرة: برلين شريك وصديق دائم لمصر في مشروعات التحديث

أعرب السفير الألمانى بالقاهرة، فرانك هارتمان، عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسى على الثقة الطويلة التى تضعها الحكومة المصرية فى التكنولوجيا الألمانية، مهنئا الحكومة المصرية والتحالف الذى تقوده شركة سيمنز على الاتفاقية الرائدة التي وقعت بين الجانبين.

وأكد السفير فرانك هارتمان، في بيان للسفارة الألمانية بالقاهرة، اليوم "الأحد"، أن ألمانيا تعد شريكًا وصديقًا دائما من أجل تحديث مصر.

وقال هارتمان إن “بناء نظام سكك حديدية حديث وآمن وصديق للبيئة وميسور التكلفة لملايين المصريين من خلال شركة ألمانية هو معلم تاريخى فى علاقتنا الثنائية طويلة الأمد، والتى تحتفل بعيدها السبعين هذا العام".

وقالت سفارة ألمانيا بالقاهرة فى بيان لها، إنه تم توقيع تعاون مشترك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، والرئيس التنفيذى لشركة سيمنز رولان بوش ووزير النقل كامل الوزير، على اتفاقية الشريحة الثانية من الاستثمار فى بناء نظام السكك الحديدية البالغ مجموعها 12 مليار يورو.

ويخلق المشروع حوالي 45.000 فرصة عمل محلية، كما أنه يضع مصر في طليعة جهود التخفيف من آثار تغير المناخ ، حيث يلعب السفر بالسكك الحديدية دورًا مهمًا ، حيث يخفض الانبعاثات بنسبة 70-85 في المائة بسبب استخدام الطاقة الكهربائية في عملية التشغيل

ويعتبر خط السكة الحديد فائق السرعة أكبر مشروع بنية تحتية في مصر حتى الآن، كما أنه أكبر مشروع منفرد في تاريخ شركة سيمنز و الذي يمتد إلى 175 عامًا.

وتتعاون شركة Siemens Mobility الألمانية مع مصر فى بناء نظام سكك حديدية كهربائى وآمن ومستدام، يتألف من قطارات إقليمية عالية السرعة وقطارات شحن وشبكة سكك حديدية جديدة بطول 2000 كيلومتر.

وتوفر شركة Siemens شبكة سكك حديدية مكهربة بالكامل، كجزء من المشروع، تزودها بأحدث القطارات عالية السرعة من النوع المستخدم فى ألمانيا مثل Intercity Express (ICE)، وقطارات الشحن الإقليمية، تبلغ استثماراتها 12 مليار يورو، وستقوم شركتا "أوراسكوم" و"المقاولون العرب" المصريتان ببناء محطات السكك الحديدية والأنفاق والجسور وستشتركان فى أعمال الأساسات.

وتشارك ألمانيا بشكل كبير مع مصر فى مشاريع البنية التحتية، فضلاً عن مشاريع التعليم والتدريب المهنى وإمدادات الطاقة مثل محطات الطاقة التى تعمل بالغاز، وبالمثل بالشراكة مع شركة سيمنز، والتى بسببها تتمتع مصر بطاقة كهربائية مستقرة، كما تعتبر ألمانيا دولة مصدرة للطاقة.

وقام المستشار الألمانى شولتز بنفسه، خلال كلمة مسجلة له بالمنتدى الاقتصادى العالمى فى دافوس، بشكر ممثلى الحكومة المصرية على الثقة التى أولوها للهندسة الألمانية لتنفيذ هذا المشروع.