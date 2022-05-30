سيدات الأهلي للكرة الطائرة يختتم استعداداته لمواجهة قرطاج التونسي ببطولة أفريقيا

اختتم الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بالنادي الأهلي مرانه المسائي، داخل صالة مركز قليبية بتونس، في إطار استعداداته لمباراته المهمة غدًا الإثنين، أمام فريق قرطاج، في الدور قبل النهائي بمنافسات نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية.



وبدأ مران الفريق بالجري الخفيف داخل الصالة، وكثف خلاله المدير الفني حمدي الصافي تدريبات اللياقة البدنية، للوصول لأفضل حالة ممكنة خلال المباراة، كما شمل التدريب التركيز على فقرات الإرسال والاستقبال والتمرير، إضافة إلى تدريبات حائط الصد الدفاعي.



وحرص حمدي الصافي المدير الفني للفريق على عقد محاضرة فنية بالفيديو للاعبات، حيث تم عرض بعض اللقطات الخاصة بمباريات فريق قرطاج لمعرفة أبرز نقاط القوة والضعف لدى المنافس، كما عرض لقطات لبعض الأخطاء التي وقعت فيها لاعبات الأهلي في المباريات السابقة لعدم الوقوع فيها مجددًا.



وتأهل فريق سيدات طائرة الأهلي إلى نصف النهائي عقب فوزه في دور الـ8 أمس /السبت/ على حساب فريق الأوليمبي القليبي التونسي بنتيجة 3-0، بينما تأهل قرطاج بعد فوزه على "إيه بي أر" الرواندي بنفس النتيجة.



ووصل فريق طائرة الأهلي للسيدات إلى ربع نهائي بطولة أفريقيا عقب فوزه في دور الـ16 يوم /الخميس/ الماضي على حساب فريق أسيك ميموزا الإيفواري، بنتيجة 3-0.



وتضم بعثة الأهلي في تونس 13 لاعبة، وهن: شروق فؤاد، وسهيلة وفيق، ونهلة سامح، وزينة العليمي، ودعاء الغباشي، وسارة أمين، ومريم مصطفى، وندى وليد، وآية الشامي، ومايا ممدوح، وفريدة عسقلاني، ومريم متولي، ومي غزال، فيما يضم الجهاز الفني لـ"سيدات طائرة الأهلي" كلا من: المدير الفني حمدي الصافي، وياسر صلاح المدرب العام، وأيمن فؤاد عبد السلام المدرب المساعد، ورانيا عبد العزيز مدرب الأحمال، وإيهاب حسن المدير الإداري، وأشرف عباس الإداري، وهدير وحيد طبيب الفريق، ومي محمود المحلل التقني، ومنى مراد أخصائي التدليك.



وكان الأهلي قد تأهل لدور الـ16 بعدما نجح في تصدر المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة بالفوز في 3 مباريات على الواك الغاني بنتيجة 3-1، ثم على الجمارك النيجيري بنتيجة 3-0، وأخيرا على الأنابيب الكيني بنتيجة 3-1.