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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

افتتاح معرض الفنان محمد عبلة بجاليري ضي

صدى البلد

شهد أتيليه العرب للثقافة والفنون، مساء أمس الأحد، تدشين جاليري ضي الزمالك الجديد، وافتتاح معرض الفنان التشكيلي الكبير الدكتور محمد عبلة الاستعادي.


افتتح المعرض الناقد التشكيلي هشام قنديل والفنان محمد عبلة، ويحمل المعرض عنوان "حكايات"، ويضم 300 عمل فني بين الرسم والتصوير والنحت والمونوبرنت، و86 عملا نحتيا، وبين الأعمال لوحات من نسخة واحدة تعود لأربعة عقود مضت، ولوحات أكد محمد عبلة قيامه باستعادتها، وقام بتنسيق المعرض الفنان هاني راشد.


حضر الافتتاح نحو 500 من الفنانين التشكيليين المصريين والعرب والصحفيين والإعلاميين، أبرزهم الفنان طارق الكومي وسامي البلشي والسيد عبده سليم والفنان عز الدين نجيب وناسان دوس وعبد الوهاب عبد المحسن وشعبان الحسينى ومحمد سيد توفيق ومحمد أبو النجا وشمس القرنفلي وعماد أغا وإيمان عزت وسارة العقيلي وأسامة ناشد ومحمد الدمراوي وفؤاد المغربل وأحمد زيدان وفكري حسن وراندا إسماعيل ومحمد تهامي وعصام كمال.


وقال هشام قنديل رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون إن تدشين ضي الزمالك بمعرض محمد عبلة يمثل اعتزازا بقيمة الفنان الكبير وأعماله الراقية وتاريخه في خدمة الفن والفنانين، لافتا إلى جاهزية فرع "ضي التجمع الخامس" للافتتاح خلال الأسابيع المقبلة ضمن خطة ضي لنشر الفنون بالمدن الجديدة.


وقدم محمد عبلة الشكر لجمهور المعرض، مؤكدا سعادته بتنظيمه بجاليري ضي الزمالك، ولفت إلى تنوع الأعمال التي يضمها، داعيا الحضور للمشاركة في الفعاليات الثقافية والورش الفنية المصاحبة له على مدى شهرين مقبلين.

معرض الفنان محمد عبلة جاليرى ضى أتيليه العرب للثقافة والفنون الدكتور محمد عبلة الناقد التشكيلي هشام قنديل

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