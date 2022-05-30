تشكيل الوداد المتوقع لمواجهة الأهلي في نهائي دوري ابطال افريقيا

يلتقي الوداد المغربي بنظيره النادي الأهلي، اليوم الإثنين، في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامته على مركب محمد الخامس، في الدار البيضاء.

التشكيل المتوقع لـ الوداد أمام الأهلي

ويقترب وليد الركراكي، المدير الفني لفريق الوداد، من خوض مواجهة الأهلي بتشكيل مكون من الآتي:

في حراسة المرمى: أحمد التكناوتي.

في خط الدفاع: أيوب العملود - أشرف داري - أمين فرحاني - يحيى عطية الله.

في خط الوسط: يحيى جبران - جلال الداودي - أيمن الحسوني.

في خط الهجوم: بديع أوك - زهير المترجي - جي مبينزا.

موعد مباراة الاهلى والوداد المغربى

تقام مباراة الاهلى والوداد المغربى فى التاسعة مساء اليوم، الاثنين، بتوقيت القاهرة، ويغيب عن الأهلى فى مباراة الليلة أكرم توفيق وعمار حمدى وبدر بانون وميكيسونى ومحمد عبد المنعم بسبب الإصابة، فيما يتسلح موسيمانى بنجومه الكبار محمد الشناوى وبيرسى تاو وديانج وأفشة ومحمد شريف لحسم اللقب.